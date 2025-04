Zwykle leczysz się antybiotykami, ale są przecież naturalne sposoby, które można, a wręcz należy stosować.



Zakażenie bakteryjne na ogół wymaga sięgnięcia po antybiotyki. Jednak gdy zapalenie zatok spowodował wirus, wówczas leczenie naturalne jest bardzo skuteczne. Zwłaszcza gdy stosuje się je bardzo szybko, na początku choroby.

Rady: Wykorzystaj leczniczą moc pary, która oczyszcza zatoki i zmniejsza zatory. Zagotuj garnek wody, zdejmij go z kuchenki i przez 10 minut wdychaj przez nos parę. Rób to ostrożnie, nie nachylaj się zbyt nisko nad wrzątkiem, by sie nie poparzyć. Możesz też kłaść na twarz ciepłe okłady - kilka razy dziennie. Dobrym sposobem jest płukanie nosa ciepłą osolą wodą rano i wieczorem. Pamiętaj, by podczas choroby dużo pić. Płyny pomagają usunąć zalegającą w zatokach wydzielinę. Unikaj nabiału. Niektórzy naukowcy twierdzą, że krowie mleko i inne produkty mleczne mogą przyczynić się do gęstnienia wydzieliny i zatykania zatok. Jedz więcej czosnku (jeden lub dwa ząbki dziennie) - ma właściwości antybakteryjne i pomaga w walce z infekcją. Najwartościowszy jest surowy czosnek, możesz go ewentualnie lekko podsmażyć.

