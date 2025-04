Niezależnie od pory roku kobiety dbające o higienę chcą czuć się komfortowo. W pracy, w podróży, w trakcie aktywności fizycznej zwracamy uwagę na nasze dobre samopoczucie.

My kobiety dbamy o nasze ciało, włosy, twarz, paznokcie, ale czy tak samo dokładnie dbamy o higienę intymną? Czy zdajemy sobie sprawę, jak funkcjonowanie naszej flory bakteryjnej w okolicach intymnych przekłada się na nasze zdrowie i samopoczucie? Właściwa pielęgnacja wpłynie pozytywnie na naszą florę bakteryjną, jednocześnie zapobiegając infekcjom i stanom zapalnym.

Czasami w różnych sytuacjach czujemy dyskomfort w postaci swędzenia, pieczenia czy suchości w okolicach intymnych i nie zdajemy sobie sprawy, czym może to być spowodowane.

Przyczyny podrażnień:

- noszenie zbyt ciasnej bielizny wykonanej z tworzyw sztucznych,

- noszenie dopasowanych i nieprzewiewnych spodni,

- używanie zbyt dużej ilości proszków do prania i płynów do płukania bielizny,

- kąpiele w basenie, w których woda jest chlorowana,

- zbyt długie kąpiele w wannie, gdzie używa się płynów do kąpieli, które niezbyt korzystnie wpływają na florę bakteryjną okolic intymnych,

- podrażnienia po depilacji,

- używanie drażniących środków myjących o nieodpowiednim pH.

Powyższe czynniki mogą przyczyniać się do podrażnień okolic intymnych kobiety, co w konsekwencji może prowadzić do infekcji i stanów zapalnych.

Na co zwracać uwagę?

Wielu producentów oferuje kobietom produkty zapachowe: wkładki higieniczne, mające na celu neutralizowanie nieprzyjemnego zapachu okolic intymnych, płyny do higieny intymnej o różnym zabarwieniu i woni. Wybierając takie produkty powinniśmy kierować się nie zapachem, czy wyglądem butelki, tylko powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie zawierały składników, które potencjalnie mogą wywołać podrażnienia – na przykład takich jak: sztuczne środki zapachowe, czy barwniki. Wkładki higieniczne powinny być bezzapachowe, przepuszczać powietrze oraz mieć delikatną powłokę, żeby nie powodować otarć. Płyny do higieny intymnej powinny zawierać delikatne składniki myjące, wykazywać pH 5,5, nie zawierać mydła, barwników, środków zapachowych, dobrze, żeby zawierały naturalne wyciągi z ziół (aloes, rumianek, szałwia), o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym.

Na rynku pojawiły się preparaty zawierające w swoim składzie wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej oraz D-panthenol marki Baifem. Są one dostępne w postaci pianki i chusteczek do codziennej higieny intymnej, oraz żelu pielęgnacyjnego o właściwościach kojąco-łagodzących. Dowiedz się więcej o produktach



Właściwa pielęgnacja

Jeśli chcecie zadbać o właściwą pielęgnację strefy intymnej macie do wyboru następujące produkty:

- pianki myjące - łatwo się je rozprowadza i spłukuje, dzięki aplikatorowi są wydajniejsze, niż np. żele;

- płyny i żele myjące - najczęściej stosowane i ich wybór jest największy;

- chusteczki - nasączone łagodząco oczyszczającym preparatem idealnie sprawdzają się w podróży, w trakcie okresu, w pracy, czy w innych sytuacjach, kiedy nie mamy możliwości skorzystania z innych środków myjących, a chcemy czuć się świeżo. Dużym udogodnieniem są chusteczki pakowane pojedynczo, które możemy włożyć nawet do najmniejszej torebki, czy kieszonki spodni i mieć je w każdej sytuacji.

- żele ochronno-kojące - sprawdzają się w sytuacjach sprzyjających podrażnieniom i otarciom (miesiączka, noszenie obcisłej bielizny, korzystanie z basenu) oraz w okresie podwyższonego ryzyka infekcji.

Powyższe produkty przywracają właściwy, kwaśny odczyn w okolicach intymnych i dbają o nasz komfort w każdej sytuacji, dlatego warto z nich korzystać.