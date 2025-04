U kobiet długa przerwa we współżyciu może powodować stany zapalne dróg moczowo-płciowych, infekcje oraz suchość pochwy. Wszystkie te czynniki czynią próby powrotu do życia seksualnego bolesnymi i trudnymi także w sensie psychicznym. Mężczyźni po dłuższej abstynencji seksualnej mogą borykać się z przejściową impotencją. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną zanikania bliskości między małżonkami i tym samym mogą zniechęcać do jakichkolwiek prób sięgania po pomoc.

