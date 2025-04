Nie wiadomo jeszcze, czy akupunktura może leczyć chroniczne zapalenie korzonków. Panuje też sceptycyzm co do tego, czy jest skuteczna w leczeniu bólów głowy i szyi. W wielu przypadkach stwierdzono brak aktywności akupunktury lub też brak dowodów potwierdzających jej skuteczność. Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Amerykański Związek Medyczny uznały akupunkturę za metodę stosunkowo bezpieczną. Co zatem leczy?

