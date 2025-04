Atopowe zapalenie skóry to choroba przewlekła i nawrotowa. Dotyczy naskórka i skóry właściwej (dwóch zewnętrznych warstw skóry). Główne objawy to wybitnie nasilony świąd, typowa lokalizacja (zgięcia kolan i łokci, policzki) i charakterystyczny obraz zmian skórnych (tzw. wysięki).

Czy AZS to choroba dziedziczna?



Atopowe zapalenie skóry jest chorobą bardzo złożoną i niestety występuje rodzinnie. Badania pokazują, że choruje coraz więcej osób w każdym kolejnym pokoleniu. Prawdopodobieństwo, iż dziecko odziedziczy AZS przy jednym rodzicu chorym na tę chorobę, wynosi około 20-30%. Przy obojgu rodziców już aż 60-70%. Dotychczas nie poznano jeszcze sposobu dziedziczenia AZS oraz nie stwierdzono charakterystycznego genu odpowiedzialnego za to schorzenie. Większość naukowców uważa, że się ją dziedziczy, ponieważ u chorych występuje ten sam gen.

Inne przyczyny zachorowań na AZS



Lekarze wskazują, że przyczyn można szukać zarówno w skłonnościach dziedzicznych, jak i czynnikach związanych ze środowiskiem, w którym żyjemy. Wzrost zanieczyszczenia środowiska, coraz bardziej przetworzona żywność, tendencja do nadmiernego wyjaławiania i odtłuszczania naskórka poprzez środki myjące, piorące, długie i częste kąpiele z dodatkiem środków chemicznych sprawiają, że skóra traci swoje naturalne właściwości ochronne. Istnieje też teoria, że chorobę może wywoływać nadmierna higiena. Ponadto częstymi alergenami i czynnikami drażniącymi u małych dzieci są alergeny pokarmowe w tym mleko, cytrusy, czekolada, alergeny wziewne, czyli kurz, roztocza, pyłki traw, a także częste u dzieci pasożyty przewodu pokarmowego: lamblie, glista i owsiki. Lekarze sugerują, że wpływ na rozwój i przebieg choroby ma również stres towarzyszący nam na co dzień.

Kiedy uaktywnia/pojawia się AZS?

Pierwsze symptomy AZS pojawiają się najczęściej tuż po urodzeniu i nasilają w trzecim miesiącu życia dziecka, kiedy to organizm zaczyna produkować przeciwciała odpowiedzialne za większość reakcji alergicznych. U połowy chorych pierwsze objawy choroby pojawiają się jeszcze w okresie niemowlęcym, u jednej trzeciej choroba zaczyna się przed 5 rokiem życia, a u pozostałych po tym okresie. Atopowe zapalenie skóry może ujawnić się także dopiero w wieku dorosłym, ale to rzadkie przypadki. Pocieszające jest to, że objawy skórne w zdecydowanej większości niemalże zanikają wraz z wiekiem pacjenta. Atopowe zapalenie skóry to choroba na całe życie. Na szczęście z upływem czasu objawy są mniej dokuczliwe (75% dzieci „wyrasta” z poważnych objawów do 16 roku życia).

