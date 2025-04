Na pytanie odpowiada specjalista kardiolog Mirosław Dziuk

PET-CT serca pozwala m.in. na ocenę stanu mięśnia sercowego po zawale. Jeżeli lekarz kierujący na badanie pracuje na oddziale szpitalnym, w przychodni lub poradni specjalistycznej posiadającej kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, PET-CT serca może być refundowany, ale tylko w określonych przypadkach. Na przykład u pacjentów po zawale serca, gdy trzeba ustalić wskazania lub przeciwwskazania do leczenia operacyjnego lub przed transplantacją serca. Szczegółową listę badań PET-CT refundowanych przez NFZ można znaleźć w Internecie na stronie www.petct.pl. Jeśli badanie może być refundowane, kardiolog wypełnia skierowanie, które należy wysłać do ośrodka robiącego badania PET-CT (np. w Gliwicach, Bydgoszczy, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu lub Poznaniu). Gdy wskazanie do badania nie znajduje się na liście, można zrobić pełnopłatny PET-CT (ok. 4,5 tys. złotych). Trzeba bezpośrednio skontaktować się z jednym z ośrodków PET-CT.