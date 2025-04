fot. Fotolia

Ostre zapalenie ucha środkowego – przełom w profilaktyce?

Prawie każde dziecko, przynajmniej raz w życiu przechodzi zapalenie ucha środkowego. Epizodyczne zachorowanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia malucha. W postaci nawracającej, ostre zapalenie górnych dróg oddechowych – ucha, nosa czy gardła, staje się jednak poważnym problem nie tylko medycznym, ale również socjoekonomicznym. Przełomowe wyniki badań wskazują na istnienie wysoce skutecznej i naturalnej metody profilaktyki tych schorzeń w postaci dobroczynnego szczepu bakterii Streptococcus salivarius K12.

Zapalenie ucha – jak chronić dziecko?

"W Polsce od 15 lat stosuje się szczepienia przeciwko pneumokokom, co zmniejszyło częstość wizyt lekarskich i hospitalizacji z powodu zapalenia ucha. Nie wyeliminowały one jednak całkowicie problemu ze względu na proste ograniczenie. Szczepionka zwalcza tylko jeden ze szczepów bakterii będących przyczyną OZUŚ (ostrego zapalenia ucha środkowego) – Streptococus pneumoniae. Jednak za powstanie stanów zapalnych górnych dróg oddechowych odpowiadają co najmniej trzy szczepy bakterii, a także wirusy" – przypomina Agnieszka Pawłowska-Wypych, biotechnolog, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

W okresie wzmożonych zachorowań profilaktycznie praktykuje się czasami podawanie antybiotyku dzieciom, które w poprzednim sezonie kilkukrotnie chorowały na zapalenie ucha środkowego w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolejnych epizodów.

Eksperci zalecają jednak ostrożność w rutynowym stosowaniu antybiotykoterapii, ponieważ jej negatywne konsekwencje dla zdrowia mogą przeważać nad pozytywnym wpływem. Częste przyjmowanie antybiotyków zaburza bowiem funkcje immunologiczne organizmu i prowadzi do uodpornienia się szczepów bakterii na substancje przeciwdrobnoustrojowe.

Bakteria Streptococcus salivarius K12 w profilaktyce zapalenia ucha

Ostatnie badania potwierdzające skuteczność szczepu probiotycznego Streptococcus salivarius K12 w profilaktyce zapaleń górnych dróg oddechowych to duży przełom w medycynie i nadzieja na lepsze zdrowie maluchów. "Streptococcus salivarius K12 to niezwykłe odkrycie. Szczep produkuje tzw. przeciwbakteryjne peptydy – bakteriocyny BLIS. Oddziaływają one toksycznie na bakterie tego samego i pokrewnych gatunków. Co ciekawe, to jedyny szczep, który produkuje dwa takie bakteriocyny, co znacznie zwiększa jego skuteczność w hamowaniu rozmnażania się bakterii. Streptococcus salivarius K12 skutecznie zwalcza bakterie chorobotwórcze w obrębie jamy ustnej i ucha środkowego" – podkreśla Agnieszka Pawłowska-Wypych.

Przełomowemu odkryciu towarzyszy ciekawa historia. Szczep został wyizolowany przez znanego mikrobiologa, prof. Johna Tagga, z jamy ustnej niezwykle odpornego na zachorowania malucha. Motywacją do 30-letnich poszukiwań skutecznej metody w profilaktyce zapalenia ucha, nosa i gardła były osobiste doświadczenia naukowca, którego dziecko zmagało się nawracającymi infekcjami.

Badania przeprowadzone pod przewodnictwem prof. Francesco Di Pierro wykazały, że przyjmowanie szczepu bakterii Streptococcus salivarius K12 codziennie przez 3 miesiące zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji paciorkowcowych ucha o 72%, infekcji paciorkowcowych gardła o 95% a infekcji wirusowych gardła o 80%. Ponadto:

ogranicza przyjmowanie antybiotyków o 97%,

zmniejsza absencję w szkole (dziecka) i pracy (rodzica) o 93%,

redukuje o 93% liczbę dni przyjmowania leków przeciwgorączkowych.

Jak podkreśla Agnieszka Pawłowska-Wypych: "Streptococcus salivarius K12 to naturalny sposób walki z nawracającymi zapaleniami ucha, nosa i gardła. Jego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania – brak skutków ubocznych i powikłań zdrowotnych, zostały udowodnione w badaniach naukowych, które dają nam nową szansę na stawienie czoła problemowi częstych zachorowań wśród dzieci i poprawę jakości ich życia".

