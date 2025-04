Dr Robert A. Holt wraz z równoległą grupą naukowców zbadali florę bakteryjną jelit u pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego. Okazuje się, że jeden gatunek bakterii, który bardzo rzadko zasiedla jelita, może mieć wpływ na powstawanie nowotworów.

Reklama

Obydwie grupy badawcze odkryły tę zależność podczas analizy materiału genetycznego pochodzącego z próbki guza. W wyniku mieszania odseparowano ludzki genom. Materiał genetyczny, który pozostał w próbkach należał do bakterii.

Analiza genów tych bakterii wykazała, że jest to Fusobacterium. Bakterie z tego rodzaju występowały obficie w guzach, choć zazwyczaj rzadko kolonizują jelita. Nie dowodzi to jednak, że bakterie z rodziny Fusobacterium są przyczyną nowotworów. Najbardziej prawdopodobna staje się teoria, iż komórki nowotworowe są dobrym środowiskiem dla rozwoju tych bakterii.

Prowadząc dalsze badania, dr Holt i jego współpracownicy, znaleźli bakterie, które były szczególnie rozpowszechnione u pacjentów, u których rak rozprzestrzenił się poza jelita.

Polecamy: Rak jelita grubego - jak można mu zapobiec?

Zastanawiający jest fakt, iż bez znajomości wyników dr Holt, dr Matthew Meyerson i jego koledzy z Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie znaleźli dokładnie to samo. Pomimo tego, iż dr Holt badał pacjentów z Kanady, a pacjenci dr Meyerson’a pochodzili ze Stanów Zjednoczonych, Wietnamu, oraz ​​Hiszpanii, u wszystkich bakterie w znacznie większym stopniu zasiedliły guzy niż zdrowe komórki jelita grubego.

W swoim badaniu, dr Holt i jego koledzy rozpoczęli od przyjrzenia się RNA, który odzwierciedlał szereg aktywnych genów od 11 pacjentów z rakiem jelita grubego. W zmienionych chorobowo komórkach nowotworu jelita grubego zauważono średnio 79 razy więcej bakterii Fusobacterium niż w zdrowych komórkach.

Dr Meyerson wraz z kolegami prowadzili podobne eksperymenty lecz w odniesieniu do sekwencji genów DNA. Badania rozpoczęli od znalezienia, wśród grupy dziewięciu pacjentów, sekwencji DNA Fusobacterium, zgromadzonych głównie w tkance nowotworowej. Następnie, poszukując sekwencji genów typowych dla Fusobacterium, przeanalizowali komórki pobrane od dodatkowych 95 pacjentów. Sytuacja się powtórzyła i bakterie zostały ponownie odkryte w komórkach nowotworowych.

Dr Meyerson, widząc efekty badań nieustannie zastanawiał się nad mechanizmami oraz bodźcami powodującymi nowotwór. Według doktora wyniki badań mają prowokujący charakter w stosunku do mikrobiologów i specjalistów w dziedzinie raka jelita grubego. Dr David Relman, ekspert w dziedzinie mikroorganizmów Stanford University, stwierdził, iż był szczególnie zaskoczony faktem, że w dwóch niezależnych laboratoriach, przy użyciu próbek z różnych części świata, wyniki badań były niemal identyczne.

Jeśli Fusobacterium mogą stwarzać warunki do powstania raka jelita grubego u ludzi, jest możliwe, aby w jeden dzień naukowcy opracowali szczepionkę przeciwko rakowi jelita grubego. Podobnie jest ze szczepionką przeciwko wirusowi HPV, która chroni przed rakiem szyjki macicy. Biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia, nasuwa się pewna zależność pomiędzy działaniem Fusobacterium a występowaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna. Obie te dolegliwości, zwłaszcza wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zwiększają ryzyko wystąpienia raka okrężnicy.

Jeśli bakterie związane są z rakiem jelita grubego, pytanie brzmi – w jaki sposób? Jedną z możliwości, jak twierdzą naukowcy, jest stan zapalny. Fusobacterium mogą wywołać zapalenie, którego następstwem może być nowotwór.

Dr Relman zauważył, iż nie musi to oznaczać, że bakterie powodują raka. Guzy same w sobie mogą wywołać stan zapalny, a niektóre bakterie w prosty sposób potrafią wykorzystać sytuację i zaatakować uszkodzone tkanki.

Reklama

Z pewnością jest to niezwykłe odkrycie, jednak pozostaje jeszcze wiele pracy, aby dowiedzieć się jak dokładnie wyglądają te zależności.

Fragment pochodzi z artykułu "Two Cancer Studies Find Bacterial Clue in Colon", The New York Times.