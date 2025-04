Montezuma według meksykańskich legend biegunka, która dotyka gringos zwiedzających azteckie zabytki to nic innego, jak pośmiertna zemsta władcy Azteków Montezumy II, który został podbity przez hiszpańskich konkwistadorów w XVI wieku i obecnie nie może się pogodzić z obecnością turystów, którym daje co jakiś czas nauczkę. Podobnie sprawa ma się w Egipcie, gdzie biegunki mają być powodowane przez duchy potężnych faraonów, którzy bronią w ten sposób swoich skarbów i tajemnic.

Zapobiegajmy biegunce

Na szczęście dużo więcej przesłanek wskazuje na typowo infekcyjne pochodzenie różnych biegunek w trakcie podróży, dlatego raczej nie powinniśmy brać sobie do serca strasznie brzmiących legend. Nie zależnie czy cierpimy na „brzuszek mumii’ czy „Delhi belly” należy podejść do sprawy poważnie. Przede wszystkim starajmy się nie dopuścić do kontaktu z patogenami.

Pijmy czystą wodę

Zwykle za wszelkimi dolegliwościami biegunkowymi stoi marny poziom higieny, który sprawia, że nietrudno zakazić się bakteriami fekalnymi (chociażby pijąc napoje z lodem) które są przyczyną aż 85% biegunek w podróży. Zwłaszcza występująca u każdego człowieka bakteria E.coli często występuje w wodzie, którą nieopatrznie możemy wypić. Dlatego tak ważne jest, aby do picia czy mycia zębów używać czystej, butelkowanej lub przegotowanej wody, ponieważ tylko takie postępowanie gwarantuje nam bezpieczeństwo.

Na ratunek sól nawadniająca

Dobrze wiedzieć, że zdecydowana większość biegunek ustąpi sama nawet bez specjalnego leczenia. Dlatego jadąc w daleką podróż nie przejmujmy się na zapas opowieściami znajomych o przeróżnych „klątwach”. Dobrze wyposażony podróżnik powinien przede wszystkim wyposażyć się w sole nawadniające, które można bez problemów kupić w każdej aptece. Jest to wydatek, a właściwe nawodnienie w czasie biegunki zagwarantuje nam błyskawiczny powrót do formy po ustąpieniu dolegliwości.

Wystrzegaj się klątwy faraonów

Poza dbaniem o warunki sanitarne i spożywanie czystej wody należy pamiętać o obieraniu surowych warzyw i owoców, które są jednym z częstszych źródeł zatruć. Zawsze gdy tylko możliwe myjmy ręce ciepłą wodą z mydłem. Poza tym nie zaszkodzi ciepło pomyśleć o Montezumie czy wielkich faraonach.

