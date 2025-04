Zespół Karen Ersche z Uniwersytetu Cardiff przeprowadził badania 50 par rodzeństwa. W każdej parze jedna osoba była uzależniona, a druga – wolna od nałogów. Po prześwietleniu mózgów badanych osób okazało się, że mózgi osób uzależnionych różnią się w budowie od mózgów osób zdrowych.

Osoby badane miały te same zmiany w rejonach mózgu odpowiedzialnych za samokontrolę. Karen Ersche ze swoim zespołem zamierza w dalszym etapie zbadać wpływ charakterystycznych zmian w mózgu na stan osób zdrowych, by dowiedzieć się, że czyni osoby niewrażliwymi na uzależnienia.

Kontynuowanie badań w tym zakresie może umożliwić opracowanie skuteczniejszych terapii do walki z nałogami, a nawet wprowadzić działania zapobiegające uzależnieniom.

Wyniki zostały opublikowane w magazynie „Science”.

Źródło: „Rzeczpospolita” („Uzależniony umysł”), 9.02.2012/mp

