1 października przypada Międzynarodowy Dzień Seniora, niecałe trzy tygodnie później – 20 października – obchodzimy Europejski, a 14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. W ten sposób chcemy pokazać osobom starszym, naszym rodzicom i dziadkom, że są dla nas ważni, że ich doceniamy i chcemy otoczyć ich opieką.

Czy jednak przekłada się to na rzeczywiste wsparcie i troskę? Firma Promedica24 zapytała Polaków o stosunek społeczeństwa do seniorów oraz pomoc, jakiej im udzielamy.

Polacy twierdzą, że osoby starsze są źle traktowane

Stosunek do osób starszych w Polsce oceniamy zdecydowanie krytycznie. Ponad 40% Polaków uważa, że jest raczej zły, osobom w podeszłym wieku trudno funkcjonować w naszym kraju i nie mają zapewnionej należytej opieki.

Kolejnych 18% odpowiedziało, że stosunek do seniorów w naszym kraju jest wręcz zdecydowanie zły, a starsi ludzie są traktowani jako zło konieczne. Z drugiej strony, niemal 1/3 (31%) respondentów stwierdziła, że Polacy są raczej dobrze nastawieni do osób starszych.

Zaawansowany wiek wiąże się z niższą sprawnością, a często również z ciągłymi kłopotami ze zdrowiem. Nic zatem dziwnego, że ponad połowa (55%) ankietowanych zna lub słyszało o seniorach, którzy potrzebują wsparcia. Zdecydowana większość, bo aż 85% deklaruje, że zdarza im się pomagać osobom starszym.

Kto chętnie pomaga osobom starszym?

Pomocną dłoń do seniorów wyciągają najczęściej najbliżsi. Aż 57% Polaków przyznaje, że co prawda wspiera starszych, ale tylko w ramach własnej rodziny. Sytuacja samotnych seniorów jest więc dużo trudniejsza. Na szczęście, mogą liczyć na wsparcie tych z nas, którzy mają chęci, czas i możliwości otoczenia troską także ludzi spoza najbliższego kręgu.

Jednemu na pięciu Polaków zdarzyło się wspierać osoby w podeszłym wieku w charakterze wolontariusza lub w ramach swojej parafii.

Rodzina okazuje się bardzo ważna także z punktu widzenia osób, które opiekują się osobą starszą. 56% Polaków może w takiej sytuacji liczyć na pomoc rodziny. W przypadku 14% ankietowanych pomocą w opiece nad seniorem służy partner lub partnerka. Natomiast 12% Polaków opiekuje się starszymi osobami samemu.

Seniorom zwykle pomagamy tylko incydentalnie

Z badania wynika, że choć pomagamy, to najczęściej incydentalnie. Nie ma mowy o stałej, codziennej trosce. Okazuje się bowiem, że aż 60% Polaków wspiera osoby starsze nieregularnie, tylko w nagłych wypadkach. Kolejne 10% poświęca seniorom nie więcej niż 5 godzin w tygodniu.

20% Polaków przeznacza na pomoc osobom lub osobie starszej ponad 20 godzin tygodniowo, czyli niemałą część życia.

"Dostrzegamy potrzeby osób starszych i zgadzamy się, że potrzebują pomocy. Niestety, obowiązki rodzinne czy zawodowe sprawiają, że trudno znaleźć siły i czas na stałe wsparcie" – podsumowuje Mariusz Kisiel, Dyrektor ds. Sprzedaży w Polsce, Promedica24. "Tymczasem nie sposób przecenić codziennej troski, wyrażającej się czasem w bardzo prosty sposób, na przykład poprzez wspólne spędzanie czasu".

Trudność, z jaką przychodzi nam otaczanie osób w podeszłym wieku stałą opieką wiąże się także z koniecznymi wyrzeczeniami. 20% ankietowanych odpowiedziało, że ze względu na opiekę nad seniorami musi rezygnować ze spotkań towarzyskich. Niewiele mniej, bo 19%, nie korzysta z urlopu. Około 17% rezygnuje z rozrywki, np. wyjść do kina, teatru czy kawiarni.

Dla jednego na dziesięciu Polaków wsparcie seniorów oznacza ograniczenie czasu spędzanego z najbliższą rodziną, partnerem czy dziećmi.

Jak i dlaczego pomagamy osobom starszym?

Co ma największy wpływ na nasze zaangażowanie? Ponownie widać, jak wielkie znaczenie ma rodzina. Dla 28% ankietowanych właśnie więzi rodzinne są głównym powodem wspierania seniorów. Niewiele mniej, bo 27% deklaruje, że po prostu należy pomagać.

Duże znaczenie ma również to, że obecni seniorzy opiekowali się nami w dzieciństwie, w związku z czym czujemy się zobowiązani im pomóc (14%). Taki sam odsetek pomaga z miłości.

Najczęstsze formy pomocy seniorom:

prowadzenie gospodarstwa domowego (18%) ,

dotrzymywanie towarzystwa i wspólne spacery (15%),

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych czy wizyt lekarskich (14%),

pielęgnacja w chorobie (13%),

pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą (12%),

udzielanie porad (11%),

organizacja czasu (10%),

wsparcie finansowe (6%).

Co ciekawe, około 35% Polaków przystosowało swoje mieszkanie do potrzeb osoby w podeszłym wieku, np. likwidując wysokie progi w drzwiach lub instalując uchwyt na wannie.

Kto uważa, że opieka nad seniorami należy do państwa?

Na pytanie, kto powinien w największym stopniu zajmować się osobami starszymi ponad 36% respondentów odpowiedziało, że to obowiązek rodziny. Sporo mniej, bo 22% ankietowanych odpowiedziało,

że pierwszoplanową rolę powinno odgrywać państwo. Według 4% ankietowanych osoby starsze powinny być samowystarczalne.

W badaniu sprawdzono także jaka forma opieki nad seniorami jest najlepsza według Polaków. Znaczenie więzów rodzinnych i obowiązków, które z nich wynikają, widać i tutaj. Ponad 27% z nas chciałoby samemu zajmować się seniorami z rodziny. Niewiele mniejszy odsetek (24%) za najlepsze rozwiązanie uważa opiekuna domowego.

Z kolei 14% Polaków najwyżej ceni połączenie obu form opieki – samodzielną troskę o osobę starszą, ale z doraźnym wsparciem opiekuna.

Jedynie 9% pytanych Polaków chciałoby zapewnić seniorowi miejsce w domu opieki.

