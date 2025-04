Choroba wysokościowa to zespół dolegliwości spowodowanych brakiem adaptacji organizmu do warunków panujących na dużych wysokościach (ponad 2500 m n.p.m.). Spadek ciśnienia, zagęszczenie krwi mogą doprowadzić nie tylko do nieprzyjemnych objawów, ale nawet do obrzęku płuc i mózgu, a więc stanu zagrażającego życiu. Duszności, omdlenia, zsiniałe wargi – to niepokojące objawy, które powinny nas skłonić do zmniejszenia tempa wspinaczki.

