Alkohol hamuje wytwarzanie i wydzielanie glukozy przez wątrobę. Wzmaga on beztlenowy metabolizm glukozy i prowadzi do wytworzenia ciał ketonowych i kwasu mlekowego, których nadmiar w organizmie prowadzi do kwasicy. Ponadto alkohol prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi i uszkadza nerki, serce i wątrobę. Picie alkoholu wpływa również negatywnie na samokontrolę i leczenie.

