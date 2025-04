Szacuje się, że chrapie około 30% populacji – częściej zdarza się to mężczyznom. Nie każde chrapanie koniecznie musi się okazać chorobą, lecz część przypadków „nocnych arii” jest związana z groźnymi bezdechami podczas snu. Mogą one prowadzić nawet do niedotlenienia mózgu. Dowiedz się, kiedy należy zacząć się martwić chrapaniem i jakie badania można wykonać.

