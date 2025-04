Czym jest obturacyjny bezdech senny (OBS)?

OBS jest stanem zaburzenia oddychania, do którego pod wpływem określonych warunków, dochodzi podczas snu. Polega on na powtarzającym się zahamowaniu przepływu powietrza przez górne drogi oddechowe na poziomie gardła. Skutkuje to niekorzystnym zmniejszeniem utlenowania krwi. Definicja bezdechu mówi, że jest to zatrzymanie oddechu na minimum 10 sekund. U chorego z OBS mają one miejsce wielokrotne w czasie snu.

Jaka cześć naszej populacji choruje na OBS?

Według polskich badań statystycznych, choroba ta jest rozpoznawana u blisko 17% mężczyzn i u ponad 5% kobiet. Z tych liczb wynika, że mężczyźni chorują na OBS znacznie częściej niż kobiety. Warto tez pamiętać, że to zaburzenie oddychania dotyczy przede wszystkim osób w przedziale wiekowym 40-70 lat. Kobiety z reguły mają rozpoznawany OBS w okresie menopauzy.

Jaki są czynniki predysponujące do rozwoju OBS?

Jak już wiemy podłożem OBS jest wielokrotne w ciągu nocy blokowanie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Wynika to z faktu, że ściany gardła, jako jedyna wiotka część naszych dróg oddechowych, ma tendencję do samoistnego zapadania się. Jednak dochodzi do tego, jeśli zostaną spełnione pewne dodatkowe warunki. Bez wątpienia najważniejszym z nich jest otyłość. Dowodem na to są dane, które mówią, że aż 70% pacjentów z OBS to osoby otyłe. Do pozostałych czynników ryzyka należą duży obwód szyi (>43cm u mężczyzn, >40cm u kobiet), anomalie budowy górnych dróg oddechowych (także skrzywienie przegrody nosa i przerost migdałków), zaburzenia rozwojowe żuchwy. Także palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz leków nasennych i uspokajających predysponują do OBS. Tym bardziej picie alkoholu przed snem niesie zwiększone ryzyko rozwoju opisywanego zaburzenia. Zdecydowanie rzadziej choroby endokrynologiczne, takie jak niedoczynność tarczycy i akromegalia, są przyczyną bezdechu sennego.

Jakie są objawy OBS?

Do głównych objawów, z jakimi zgłasza się osoba z OBS do lekarza należą:

nadmierna senność w ciągu dnia,

zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,

ból głowy po przebudzeniu,

po przebudzeniu, rzadziej takie stany jak: depresja, impotencja, zaburzenia libido.

Opisywane zaburzenie wiąże się jednak przede wszystkim z objawami występującymi w nocy, kiedy chory śpi. Są to :

chrapanie ,

, bezdechy,

uczucie braku powietrza po przebudzeniu,

zwiększona aktywność ruchowa,

konieczność oddawania moczu w nocy,

zwiększona potliwość,

ból w klatce piersiowej oraz uczucie kołatania serca,

suchość w ustach, zgaga,

trudności z zaśnięciem po przebudzeniach.

Jakie powikłania może powodować nieleczony OBS?

Najczęstszym powikłaniem OBS jest nadciśnienie tętnicze, które dotyka co drugą osobę z nieleczonym OBS. Do innych groźnych stanów, które są częściej rozpoznawane w tej grupie chorych są zawał serca i udar mózgu. Poza tym OBS predysponuje do rozwoju zaburzeń rytmu serca oraz nadciśnienia płucnego. Innymi powikłaniami mogą być refluks przełykowo-żołądkowy oraz takie schorzenia psychiatryczne jak depresja czy zaburzenia emocjonalne i poznawcze.

