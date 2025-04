Dlaczego ludzie chrapią tylko podczas snu?

Pozycja leżąca i sen powodują rozluźnienie mięśni, także tych, które są odpowiedzialne za utrzymywanie podniebienia miękkiego i języczka we właściwej pozycji. Powoduje to, że podczas wdechu przepływające powietrze wprowadza te struktury w drgania. Powietrze nie wpływa swobodnie do dróg oddechowych, ale musi „przeciskać się ” pomiędzy zapadniętym językiem a podniebieniem. Powoduje to głośny wdech przy otwartych ustach, nazywany popularnie chrapaniem. I choć ten problem dość rzadko stanowi zagrożenie życia, to może być przyczyną bezdechów sennych, snu przerywanego czy zmęczenie w ciągu dnia. Jest również trudne do zaakceptowania przez najbliższe otoczenie.

Czynniki zwiększające ryzyko chrapania

Kto najczęściej chrapie? Dotyczy to głównie osób, u których doszło do przerostu migdałków lub wydłużenia podniebienia miękkiego. Częściej chrapią osoby otyłe z nagromadzoną tkanką tłuszczową w okolicy podbródka. Co więcej, osoby chrapiące podczas snu oddychają przez usta. Jest to spowodowane utrudnionym przepływem powietrza przez nos. Z tego powodu bardziej skłonne do chrapania będą osoby z krzywą przegrodą nosa, z infekcją górnych dróg oddechowych czy zapaleniem zatok. Częściej chrapią mężczyźni, a także osoby starsze. Palenie papierosów i spożywanie obfitych posiłków przed snem może dodatkowo sprzyjać chrapaniu.

Jakie są konsekwencje chrapania?

Dla osoby chrapiącej problem ten przekłada się na jakość snu i poziom natlenienia organizmu. Chorzy mają problemy z koncentracją, skarżą się na notoryczną senność, podsypiają w ciągu dnia. Są rozdrażnieni i zmęczeni, skarżą się na częste bóle głowy. Przekłada się to również na większe ryzyko chorób układu krążenia, a także depresji.

Chrapanie jest szczególnie niebezpieczne u osób z cukrzycą, niewydolnością serca i zaburzeniami krążenia mózgowego. Niedostateczne utlenowanie organizmu może pogarszać przebieg tych chorób, a nawet doprowadzić do zawału serca czy udaru mózgu.

Sposoby zapobiegania, bądź zmniejszenia chrapania

Prawidłowa masa ciała i zrzucenie nadmiarowych kilogramów są tu podstawowe metody ograniczające objaw chrapania, gdyż likwidują ucisk tkanki tłuszczowej na drogi oddechowe. Trzeba pamiętać o unikaniu palenia tytoniu i picia alkoholu przed snem. Warto też zrezygnować z leków nasennych i uspokajających, które w przypadku chrapania mogą tylko pogarszać przebieg.

Leczenie specjalistyczne

Dobór leczenia zależy od przyczyny chrapania – czy jest za to odpowiedzialne zapalenie zatok szczękowych, alergia czy zgromadzona tkanka tłuszczowa pod podniebieniem miękkim. W somnoplastyce wykorzystuje się działanie fal radiowych do usuwania nadmiaru tkanki tłuszczowej z języczka i podniebienia miękkiego. Wykonuje się również usunięcie migdałków, plastykę łuków podniebiennych, a także korekcję wad nosa. Jeżeli chrapanie pojawiło się u osoby z wadą zgryzu, można zastosować zakładane na noc specjalne aparaty, które wysuwają i utrzymują żuchwę. Najcięższym przypadkiem jest sytuacja, kiedy chrapanie doprowadziło do powstania bezdechów sennych. Bezdech jest zagrożeniem życia i polega na ustaniu samodzielnego oddychania przez 10 sekund lub spłyceniu oddechu. U takich chorych stosuje się specjalne urządzenie w postaci maski lub pompy, które utrzymuje odpowiednie ciśnienie wdychanego powietrza i nie dopuszcza do powstania nocnych bezdechów.

