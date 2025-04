Ocenia się, że chrapie ok. 30% populacji, mężczyźni częściej niż kobiety. Ryzyko, że będziesz chrapać, wzrasta z wiekiem. Jest to dolegliwość szczególnie dokuczliwa dla osoby dzielącej z nami sen. Ktoś, kto chrapie, zazwyczaj nie zdaje sobie z tego sprawy (albo nie chce się przyznać), jest to przecież zupełnie niezależne od jego woli.

Jak przestać chrapać?

Czasem pomocna może być zmiana pozycji w czasie snu, niestety nie zawsze. Jednak mimo tego, jak dokuczliwe jest chrapanie dla osób, które śpią obok, może być niebezpieczne dla zdrowia osoby dotkniętej problemem chrapania.

Anatomia chrapania

Podczas snu dochodzi do zwiotczenia mięśni gardła, a także zwężenia cieśni gardła. W związku z tym przepływ powietrza przez drogi oddechowe jest bardziej turbulentny i może powodować drgania podniebienia i języczka czego efektem jest chrapanie. Chrapiemy także kiedy mamy zatkany nos, np. na skutek przeziębiania lub alergii. Choć chrapanie nie zawsze musi być chorobą, może się wiązać z groźnymi bezdechami podczas snu. Choroba ta profesjonalnie nazywa się obturacyjnym bezdechem podczas snu, w skrócie OBPS.

Czym jest bezdech senny?

OBPS jest spowodowany zablokowaniem przepływu powietrza przez gardło podczas snu. Mężczyźni chorują znacznie częściej niż kobiety. Ważnym czynnikiem ryzyka jest otyłość, a także duży obwód szyi (który prowadzi do wiotkości mięśni szyi), a także zmiany anatomiczne górnych dróg oddechowych (np. skrzywienie przegrody nosowej). Przerośnięte migdałki lub tzw. trzeci migdał (migdałek gardłowy) lub zmiany podniebienia miękkiego też mogą wpływać na wystąpienie bezdechu. Nie bez znaczenia pozostaje także palenie tytoniu i picie alkoholu.

Polecamy: Wstydliwe choroby odbytu

Różnorodne objawy bezdechu

Objawy tej choroby to oprócz chrapania także bezdechy, które może zaobserwować osoba śpiąca obok, a także duża aktywność ruchowa podczas snu. Może się pojawić także duszność i dławienie w czasie spania, a także nadmierna potliwość czy kołatanie serca.

W ciągu dnia za to pojawia się nadmierna senność, zaburzenia pamięci i koncentracji, osłabienie libido a nawet depresja, a także bóle głowy. Wszystkie te objawy wynikają z niedotlenienia na skutek bezdechów podczas snu.

Jeśli podejrzewasz u siebie taką chorobę, powinieneś zgłosić się do lekarza, który zaordynuje leczenie po uprzednim wykonaniu niezbędnych badań potwierdzających OBPS. Leczenie może obejmować jedynie zmianę trybu życia przy małym nasileniu bezdechów, aż do zastosowania specjalnych aparatów podczas snu. Nieleczone obturacyjny bezdech senny zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, zawałów serca, udarów mózgu, a także wypadków komunikacyjnych.

Czy warto robić badania?

Oczywiście nie u każdego chrapanie będzie synonimem OBPS. Jednak jeżeli osoba śpiąca obok zauważy bezdechy podczas snu, a w ciągu dnia pojawiają się objawy związane z małą efektywnością snu – warto zgłosić się do lekarza. Podstawowym badaniem wykonywanym w takich sytuacjach jest polisomnograf – pacjent śpi w specjalnym pomieszczeniu i ma podłączone elektrody, które rejestrują przebieg snu na komputerze, bada się czynność mózgu, mięśni, gałek ocznych etc. Zastosowane leczenie nie tylko pozwoli się wyspać osobie śpiącej obok, ale także zapewni lepsze samopoczucie oraz zmniejszy ryzyko powikłań u osoby chrapiącej.

Polecamy: Co oznacza ból w pachwinie?

Reklama