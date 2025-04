fot. VitaGenum

„Nie jedz tyle słodyczy, bo przytyjesz” – te słowa przestrogi każdy szanujący się cukrojad słyszał w swoim życiu pewnie z milion razy. Okazuje się, że zbędne kilogramy to nie jedyne zmartwienie nałogowego pochłaniacza słodkości. Poza wyglądem zagrożona jest także jego kondycja umysłowa. Jak to możliwe? Już wyjaśniamy!

Czy wiesz jak reaguje Twój mózg, gdy zalewasz go nadmiarem glukozy? Kurczy się w niektórych obszarach, m.in. w tych odpowiedzialnych za pamięć (hipokamp). Niestety to jeszcze nie koniec alarmujących wiadomości dla wielbicieli słodyczy. Najnowsze badania donoszą, iż podniesiony poziom glukozy we krwi nie tylko pogarsza pamięć, ale również zwiększa ryzyko demencji w starszym wieku. Najbardziej narażone na powikłania są osoby chore na cukrzycę lub nietolerancję glukozy.

W jaki sposób odkryto te niepokojące prawidłowości? Dokonali tego naukowcy z Uniwersyteckiego Centrum Medycznego Charitè w Berlinie. Przebadano 140 zdrowych osób pod kątem krótko- i długoterminowego wpływu glukozy na organizm. Grupa badanych rozwiązywała testy sprawdzające pamięć, a ich mózgi badano również przy pomocy tomografu. Osoby z wyższym poziomem glukozy we krwi zanotowały gorsze wyniki testów pamięciowych.

Czy możemy już ogłosić całemu światu, że spożywanie słodyczy może negatywnie wpływać na funkcjonowanie mózgu? Zapaleni krzyżówkowicze na pewno zastanawiają się teraz, czy muszą zrezygnować z czekoladowych przekąsek umilających intelektualne zmagania.

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Naukowcy twierdzą, że nie udało się im wykazać bezpośredniej zależności między spożywaniem cukru a utrzymaniem mózgu w dobrej formie, ale… podkreślają, że coś może być na rzeczy.

Nie od dziś wiadomo przecież, że zbyt wysoki poziom glukozy we krwi może negatywnie wpływać na kondycję naczyń krwionośnych. Tymczasem bez sprawnego układu krwionośnego nie ma dobrze odżywionego i natlenionego mózgu.

Jeżeli myślisz, że to już koniec zagadek – jesteś w błędzie. Rola glukozy w regulowaniu funkcjonowania organizmu jest w medycynie kwestią ciągle otwartą. Od jakiegoś czasu wiadomo, że poza materiałem genetycznym (DNA) oraz białkami, które uchodzą za podstawową materię kształtującą budowę i cechy ludzkiego organizmu (tzw. fenotyp), jest w nas jeszcze coś innego. Określamy to wspólnym mianem GLIKOM.

Glikom tworzą cukry. Większość zapytanych odpowiedziałaby, że cukry są odpowiedzialne za dostarczanie organizmowi energii. To tylko część odpowiedzi. Cukry, które tworzą glikom, mają o wiele większą rolę. Stanowią niezwykle ważną część ludzkiej biochemii. Współdziałając z DNA i białkami tworzą skomplikowane struktury, które są zdolne np. do regulowania aktywności białek.

Co z tego wynika dla „przeciętnego zjadacza cukru”? Wydaje się oczywiste, że dostarczenie organizmowi zbyt dużej ilości cukrów może zaburzyć równowagę procesów biochemicznych, w których cukry biorą udział. Naukowcy z berlińskiego Charitè wykryli negatywny wpływ na pamięć oraz możliwe powiązanie z rozwojem demencji u osób starszych. W najbliższym czasie spodziewamy się podobnych odkryć związanych z innymi aspektami ludzkiego metabolizmu.

Na zakończenie szybkie pytanie. Co o tym myślisz nasz Drogi Wielbicielu Słodyczy? Po przeczytaniu wpisu przeszła Ci ochota na słodką muffinkę? Spokojnie, jedna zapewne nie zaszkodzi, pod warunkiem, że będziesz trzymał się pewnych zasad. Ale to już temat na osobny wpis.

Źródło: materiały prasowe VitaGenum

