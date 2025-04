Czy czerwone wino zawsze jest zdrowe?

Jakiś czas temu zaczęła krążyć opinia, jakoby czerwone wytrawne wino jest zdrowe i wskazane jest jego codzienne spożywanie w małych ilościach – 1-2 lampki… Jednak czy to do końca prawda? Okazuje się, że nie…



Dlaczego wino wytrawne jest zdrowe?



Czerwone wytrawne wino jest bogate w przeciwutleniacze, mogące obniżać poziom złego cholesterolu we krwi. Ponadto zmniejszają jej krzepliwość, co rzeczywiście zapobiega zatkaniu się naczynia krwionośnego i późniejszym groźnym konsekwencjom.

Oprócz tego, w winie znajduje się resweratrol, mający oprócz właściwości przeciwutleniających, działanie przeciwgrzybicze, antybiotyczne, wspomagające trawienie. Prawdopodobnie substancje z wina przyspieszają też spalanie tłuszczu.

Polifenole i resweratrol zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek i ich nieprawidłowemu namnażaniu, czyli nowotworom.

Lampka wina zawiera około 120 kalorii, a słodkiego ponad 200. Warto je spożywać do dań zawierających witaminę C, wówczas działanie antyutleniające ulega spotęgowaniu.

Nie dla wina



Wino to jednak alkohol. A alkoholu nie wolno łączyć z lekami, zwłaszcza tak silnymi, jakimi są leki nasercowe. Alkohol zmniejsza skuteczność działania leków obniżających cholesterol i normujących glikemię. Znacznie zwiększa toksyczność leków uspokajających i nasennych. Alkohol wchodzi też w interakcje z lekami naturalnymi i ziołami.

Ponadto wypijanie dwóch lampek każdego dnia skutkuje po pewnym czasie tolerancją i uzależnieniem alkoholowym. Później już nie wystarczą przytoczone dwie lampki, w związku z czym organizm będzie dopominał się więcej i więcej. Okaże się wreszcie, ze bardzo trudno zrezygnować z kolejnych dawek wina, które przecież miało nam zapewnić dobre zdrowie.

Warto też wspomnieć, że ciągłe i długotrwałe spożywanie alkoholu niszczy wątrobę, prowadząc do jej marskości (marskość wątroby to główna przyczyna raka tego narządu). Także fundując sobie „zdrowie” z wina, tak naprawdę powoli i być może nieświadomie odbieramy je sobie…

Komu jest wskazane?



Czerwone wytrawne wino mogą, ale nie muszą, spożywać osoby tylko i wyłącznie zdrowe, nie przyjmujące żadnych leków. Osoby zdrowe, czyli te, które prowadzą aktywny tryb życia, wybierają ruch zamiast odpoczynku przed telewizorem, odżywiające się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, stroniące od używek, takich jak papierosy, narkotyki i alkohol wysokoprocentowy. Ludzie zażywający jakiekolwiek leki nie mogą pić czerwonego wytrawnego wina jako „leku” czy „środka profilaktycznego” chorób serca.

Co zamiast wina?



Istnieje wiele produktów spożywczych, które mają podobne składniki działające prozdrowotnie. Zawierają mnóstwo witamin i antyutleniaczy. Są smaczne i dostępne na naszym rynku. Zaliczamy do nich:

