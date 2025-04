Szalone tempo życia sprawia, że rzadko zastanawiamy się nad tym, czy postępujemy zgodnie ze wskazówkami lekarzy. Czy to, jak żyjesz, służy twojemu zdrowiu? Sprawdź, który z poniższych typów najlepiej pasuje do ciebie, i zmień swoje złe nawyki.

Reklama

Zapracowana

Jaka jesteś? Wiecznie zajęta. Nie masz czasu na chorowanie, łykasz dużo tabletek od bólu głowy, rzadko zjawiasz się u lekarza, nie pamiętasz o badaniu piersi czy kontroli zębów. Pijesz kilka kaw dziennie, nie dbasz o porządne posiłki, wychodzisz z domu bez śniadania. Najadasz się wieczorem, gdy jesteś głodna jak wilk. Kładziesz się do łóżka po północy, ale często trudno ci zasnąć.

Plusy dla zdrowia. Twój organizm jest w pełnej mobilizacji. System odpornościowy działa sprawnie, więc rzadko chorujesz.

Uwaga, problem! Taki tryb życia sprzyja zdrowiu, ale na krótką metę. Możesz mieć zaburzenia hormonalne, nadciśnienie,

a nawet depresję. Jesteś na dobrej drodze do anemii i nadwagi.

Co warto zmienić? Wyhamuj. Znajdź hobby, dzięki któremu będziesz miała okazję odreagować napięcia. Ogranicz kawę i pilnuj, by w ciągu dnia zjeść porządny posiłek. Raz w roku badaj się!

Wyluzowana

Jaka jesteś? Nie przywiązujesz wagi do zdrowia i dobrze ci z tym. Rzadko coś ci dolega. Szkoda ci czasu na bieganie do lekarza i robienie badań. Nie przemęczasz się w pracy, w domu też sporo odpuszczasz. Rano lubisz pospać, ale wieczorami siedzisz do późna, oglądając telewizję i pogryzając chipsy. Uwielbiasz jeść, nie obchodzą cię zalecenia dietetyków. Kochasz fastfoodowe jedzenie. Nie przepadasz za warzywami i owocami, wolisz batoniki i ciasteczka.

Plusy dla zdrowia. Nie stresujesz się byle czym, więc twój układ nerwowy działa sprawnie i nie grozi ci bezsenność, depresja czy nadciśnienie. Mało tego! W twoim organizmie wytwarza się dużo endorfin i kortyzolu, dzięki którym szybko przezwyciężasz wszelkie drobne infekcje.

Uwaga, problem! Masz za mało ruchu! Za kilka lat możesz mieć bóle kręgosłupa, żylaki, mniej wydolne serce. W twojej diecie jest za dużo cukru i tłuszczu, wskutek czego możesz mieć niedobory witamin i mikroelementów, zwłaszcza wit. C, kwasu foliowego i wapnia. Grozi ci nadwaga, problemy z krążeniem i próchnica zębów!

Co warto zmienić? Zacznij się ruszać! Kup psa albo zapisz się na siłownię lub basen. Polub warzywa i owoce. Gdy idziesz do pracy, wkładaj do torby jabłko lub grejpfruta. Kawę zastąp czasem zieloną herbatą.

Troskliwa

Jaka jesteś? Troszczysz się o zdrowie męża i dzieci, pilnujesz terminów ich szczepień, kontroli u dentysty, starasz się być na bieżąco z nowinkami medycznymi. Niestety, bywa, że kompletnie zapominasz o sobie – nie badasz piersi, nawet nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłaś cytologię.

Plusy dla zdrowia. Wiesz, co zalecają lekarze, jesteś aktywna, próbujesz racjonalnie podchodzić do życia. Nie grozi ci nadwaga ani depresja.

Uwaga, problem! Zbyt rzadko robisz badania i dlatego możesz przeoczyć rozwijającą się poważną chorobę. Zdecydowanie za mało uwagi poświęcasz samej sobie i własnym przyjemnościom – dlatego jesteś wciąż zmęczona.

Co warto zmienić? Zrób też coś dla siebie. Spisz listę badań (morfologia, USG piersi, cytologia) i rób je po kolei. Jedz więcej ryb i zieleniny. Pamiętaj o własnym odpoczynku.

Niecierpliwa

Jaka jesteś? Chcesz dbać o zdrowie, ale brak ci wytrwałości. Gdy ci coś dolega, biegniesz do lekarza i robisz badania. Wykupujesz recepty, chowasz leki do szuflady i... zapominasz. Nie starcza ci czasu na pichcenie zdrowych potraw, wolisz ciasteczka. Lubisz spacerować, ale tylko przy superpogodzie. Uwielbiasz leniuchować.

Plusy dla zdrowia. Nie przeoczysz poważnej choroby, bo robisz badania. Umiesz też odpoczywać, co jest ważne dla twojej psychiki.

Uwaga, problem! Jesz za dużo słodyczy! Możesz przytyć, co zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych. Za mało ruchu osłabia twój kręgosłup.

Co warto zmienić? Bądź konsekwentna, nie chowaj witamin do szuflady, tylko powieś na lodówce kartkę, co i kiedy zażywać. Jedz więcej warzyw i zmuś się do ruchu, np. zapisz się na basen.

Przeczulona

Jaka jesteś? Wciąż rozpoznajesz u siebie objawy coraz to nowych chorób. Biegasz do lekarzy, badasz się na wszystko, co możliwe, łykasz sporo leków. Śledzisz nowinki i przestrzegasz zdrowej diety. Kupiłaś nawet rower stacjonarny, by ćwiczyć podczas oglądania wiadomości.

Plusy dla zdrowia. Nie grozi ci żadna straszna choroba, bo każdą infekcję zwalczasz w zarodku.

Uwaga, problem! Zbyt koncentrujesz się na sobie, a to grozi nerwicą, a nawet hipochondrią. Łykasz za dużo pigułek.

Żołądek i wątroba mogą się zbuntować.

Co warto zmienić? Zachowaj zdrowy dystans do odkryć medycznych i przestań wciąż zadręczać się swoim zdrowiem. Znajdź inne hobby!

Stres, wróg nr 1

Jest przyczyną wielu chorób. Niezależnie od tego, jaki jest twój typ zdrowotny, zadbaj o to, by nie dopuszczać do kumulowania się napięć i gniewu. Polecamy spacery i taniec, a także jogę.

Reklama

Aleksandra Barcikowska