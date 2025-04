Z jakimi alergenami pokarmowymi mamy najczęściej do czynienia?

Leczenie alergii polega na eliminowaniu uczulających produktów z diety. Niezbędnym elementem w terapii jest, więc zidentyfikowanie odpowiedniego alergenu. Najczęściej za alergię pokarmową odpowiedzialne są: mleko krowie, jaja kurze, orzechy (ziemne, laskowe, włoskie), soja, ryby, skorupiaki, pszenica, pomidory. Przyprawy, konserwanty i inne dodatki do żywności również mogą być przyczyną rozwoju alergii, rzadziej jednak niż wymienione produkty. Mimo to, warto o tym pamiętać, bo uczulenie na dodatki spożywcze często przysparza wielu trudności diagnostycznych, a może doprowadzać do poważnych powikłań.

Alergeny zamaskowane

Zwane inaczej „ukrytymi”, występują niekiedy w bardzo małych ilościach w produktach żywnościowych, jako dodatki lub zanieczyszczenia. Mogą one być bardzo niebezpieczne, ponieważ spożyte wraz z innymi alergenami są zdolne do wywołania wstrząsu anafilaktycznego. Wstrząs natomiast jest stanem zagrożenia życia.

Uwaga na przyprawy!

Alergię pokarmową mogą wywołać zioła i przyprawy. Alergia ta dotyczy głównie dorosłych. Jeśli jednak u dzieci występują objawy alergii pokarmowej (objawy ze strony przewodu pokarmowego, zmiany skórne itd.), a odpowiedzialny za nie alergen nie został zidentyfikowany, warto wykluczyć z diety przyprawy. Podwyższone ryzyko alergii na przyprawy mają osoby uczulone na pyłki bylicy pospolitej i brzozy.

Które konserwanty i dodatki mogą uczulać?

Reakcje alergiczną mogą powodować zarówno konserwanty, barwniki, aromaty, środki zagęszczające, jak i wszelkiego rodzaju inne dodatki. Substancje, które często wywołują reakcje niepożądane to m.in.: siarczany, benzoesany, glutaminian sodu.

Siarczany występują, jako dodatki do soków, owoców, piwa, wina, dań z owoców morza. Mogą powodować atak astmy oskrzelowej, wymioty. Benzoesany dodawane są do gotowych produktów. Doprowadzają do pokrzywki u dorosłych i dzieci, rzadziej do ataków astmy oskrzelowej. Glutaminian sodu można znaleźć w zupach w proszku, mieszankach przyprawowych, potrawach chińskich. Prowokuje bóle głowy, napady duszności, zmiany skórne.

Osoba, która jest uczulona na dodatki do żywności, powinna szczególną uwagę zwracać na etykiety opakowań żywności i zapamiętać symbol alergenu, na który jest wrażliwa (np. E 620 - kwas glutaminowy, E 210 - kwas benzoesowy).

Alergia na dodatki do żywności nie jest częsta, w porównaniu do innych składników diety, prawdopodobnie jednak jej częstość będzie wzrastać. Coraz więcej żywności produkowanej przemysłowo zawiera, bowiem różne dodatki, konserwanty, barwniki.