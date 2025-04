fot. Fotolia

Uporczywy ból brzucha – przyczyny

Jak wynika z badania People’s Lab, kobiety najczęściej skarżą się na bóle brzucha wynikające z przejedzenia lub jedzenia potraw ciężkostrawnych. Czasem powodem ich dolegliwości jest zmiana diety (np. zjedzenie czegoś "na mieście", gdy nie jest to w ich zwyczaju) lub konsumpcja nieświeżych produktów. Zdarza się i tak, że bóle brzucha są u nich konsekwencją nieregularnego jedzenia lub spożywania posiłków w pośpiechu. Co ciekawe, nawet respondentkom, które bardzo dbają o dietę, takie bóle brzucha się zdarzają (choć zdecydowanie rzadziej).

"Każda z tych sytuacji wymaga od układu pokarmowego wzmożonej pracy. To trudne wyzwanie m.in. dla jelit, które, starając się z tym poradzić, kurczą się znacznie mocniej i częściej niż zwykle. To z kolei wywołuje ból w obrębie brzucha" – tłumaczy prof. Wojciech Cichy. Dolegliwości te zazwyczaj opisywane są przez kobiety w kontekście uczucia pełności, spięcia, ciężkości brzucha oraz wzdęć: taki ucisk i skręcanie na środku brzucha; tępy ból w górze brzucha połączony ze zgagą; U mnie ból połączony z dużym wzdęciem, bardzo nieprzyjemne uczucie.

Tak można opisać dolegliwości towarzyszące zaburzonemu procesowi trawienia i przyswajania pokarmu. Jak podkreśla prof. Wojciech Cichy, niewłaściwa dieta może przyczynić się do występowania bardzo silnych skurczów w obrębie jamy brzusznej, które wywołują odczucie bólu. Często skurczom tym mogą towarzyszyć dodatkowe objawy, w postaci: nudności, wymiotów, wzdęć brzucha, zaparć, bolesnych parć na mocz lub biegunki.

Domowe sposoby na ból brzucha

Aby poradzić sobie z takim bólem, kobiety często stosują metody domowe – zazwyczaj takie, których nauczyły je mamy i babcie. "Nalewkę z orzecha przetestowała moja mama na mnie i siostrze :) więc się już w rodzinie przyjęła i sama ją robię" – wyznała jedna z respondentek. Obok nalewki z orzecha pojawiły się także napoje gazowane.

"Na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że wymienione naturalne sposoby walki z bólem brzucha działają. Jest to jednak pogląd nie do końca zgodny z prawdą, ponieważ nie każdy sposób jest godny polecenia.

Alkoholem czy kwasem ortofosforowym zawartym w napojach gazowanych podrażniamy organy wewnętrzne. Tym samym dochodzi do zjawiska kiedy ból zwalczamy wywołaniem innego bólu.

Niestety nie działamy w tym przypadku na bezpośrednią przyczynę, jaką jest nadmierny skurcz mięśni gładkich" ­– tłumaczy prof. Wojciech Cichy. Aby skutecznie walczyć z bólem brzucha można sięgnąć po środki rozkurczowe, które pomogą w walce z nadmiernymi skurczami mięśni gładkich. Z kolei by zapobiec występowaniu takich dolegliwości w przyszłości, warto zastanowić się nad sposobem odżywiania się.

