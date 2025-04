Drukarki i kserokopiarki są narzędziami, które obecne są w niemal każdym biurze i domu. Jednak większość z nas nie zdaje sobie sprawy, jaki wpływ na nasze zdrowie mają związki zawarte w tonerach drukarek i kserokopiarek.

Jakim zagrożeniem są tonery?

Tonery są mieszaninami różnorodnych metali ciężkich, lotnych związków organicznych oraz trujących związków cyny i ozonu. Ta toksyczna kompozycja powstaje w temperaturze blisko 200 stopni, bo tyle osiąga drukarka podczas pracy. Substancje te przybierając formę mikropyłków przenikają do organizmu człowieka wraz z wdychanym powietrzem. Im mniejszy pyłek, tym głębiej osadza się w płucach narażając użytkownika na komplikacje zdrowotne.

Eksperymenty przeprowadzone w latach 90-tych przez skandynawskich naukowców, udowodniły, że emisja mikropyłków z urządzeń laserowych powoduje: podrażnienia oczu, skóry, dróg oddechowych i bóle głowy.

Z kolei badania drukarek laserowych przeprowadzone przez australijskich naukowców w 2007 r. pokazały, że aż 1/3 z przebadanych urządzeń emituje drobne cząsteczki, które przedostając się poprzez drogi oddechowe do płuc mogą wywołać szkody dla zdrowia podobne do tych, które powoduje dym papierosowy.

Jak chronić przed mikropyłkami?

Bezpiecznym rozwiązaniem jest wygospodarowanie dla sprzętu drukującego osobnych pomieszczeń z wentylacją. Jednak może być to uciążliwe, gdy pomieszczenie będzie w odległej części biura. Problemem może być również brak w biurze odpowiedniego miejsca.

Innymi rozwiązanie może być maseczka ochronna, ale trudno sobie wyobrazić pracę w takiej masce.

Mało realna wydaje się być wymiana urządzeń biurowych na nowoczesne drukarki atramentowe lub żelowe, bo to wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami.

Idealnym rozwiązaniem wydają się być trójwarstwowe filtry antypyłkowe, które w 94% redukują emisję niebezpiecznych dla zdrowia mikropyłków wydzielanych przez drukarki laserowe i kserokopiarki.

Porównanie nowego i zużytego filtru do drukarki pozwala zrozumieć, jak ważne dla zdrowia jest stosowanie filtrów antypyłkowych. Widoczne na zużytym filtrze zanieczyszczenia dostałyby się do płuc osób pracujących w pobliżu drukarki czy ksera powodując problemy zdrowotne - od bólu głowy, podrażnienia dróg oddechowych, chorób oskrzeli i płuc, a może nawet choroby nowotworowe.

