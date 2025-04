Dzieci również mogą mieć zbyt wysoki poziom cholesterolu i inne zaburzenia gospodarki lipidowej. Konsekwencje są takie same jak u dorosłych – szybszy rozwój miażdżycy, a tym samym większe zagrożenie chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Reklama

Które dzieci są bardziej zagrożone zaburzeniami gospodarki lipidowej?

Na pierwszym miejscu jest wywiad rodzinny. Dziecko będzie w grupie ryzyka, jeśli u najbliższych krewnych, rodziców dziecka lub jego dziadków, przed 55 rokiem życia wystąpił zawał, niedokrwienny udar mózgu, któreś z nich przeszło operację wszczepienia by-passów lub miało wykonywaną koronarografię. Czynnikiem przemawiającym za większym zagrożeniem jest również nagły zgon w najbliższej rodzinie u osoby poniżej 55 roku życia. Czujność powinien wzbudzać stwierdzony u rodziców bardzo wysoki poziom cholesterolu lub inne znaczna zaburzenia gospodarki lipidowej.

O zwiększonym ryzyku wystąpienia zaburzeń gospodarki lipidowej, nawet jeśli w rodzinie nie zdarzały się wyżej wymienione sytuacje lub brak o nich wiedzy, świadczyć będą otyłość lub nadwaga u dziecka, nadciśnienie, jego mała aktywność fizyczna, u młodzieży dodatkowo palenie papierosów. Bardziej narażone są dzieci chorujące na cukrzycę.

Zobacz też: Ile tłuszczu masz we krwi? Zrób lipidogram!

Stan zdrowia dziecka procentuje w przyszłości

Dzieci z zaburzeniami gospodarki lipidowej są bardziej zagrożone rozwojem chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości. Im wcześniej rozpoczęte zostanie leczenie zaburzeń gospodarki lipidowej u dziecka tym mniejsze będzie miało ryzyko wystąpienia na przykład zawału serca w przyszłości. Badanie gospodarki lipidowej u dzieci najczęściej przeprowadza się około 10 roku życia lub wcześniej jeśli są obarczone dużym ryzykiem wystąpienia dyslipidemii.

Zaburzenia gospodarki lipidowej często towarzyszą innym schorzeniom, mówi wtedy o zaburzeniach wtórnych.

Jeśli w profilu lipidowym stwierdzone zostaną nieprawidłowości jest to sygnał alarmowy, ale nie przesądza jeszcze o rozpoznaniu. Dopiero drugi nieprawidłowy wynik jest potwierdzeniem zaburzeń gospodarki lipidowej. Kolejnym etapem diagnostyki jest ustalenie czy jest to zaburzenie wtórne, w przebiegu innych chorób czy pierwotne.

Zaburzenia gospodarki lipidowej towarzyszą na przykład cukrzycy, zespołowi policystycznych jajników, przewlekłej chorobie nerek, zespołowi nerczycowemu, niedoczynności przysadki lub tarczycy. Współistnieją z różnymi chorobami spichrzeniowymi (choroba Niemana-Picka, choroba Tay-Sachs’a). Pojawiają się w przebiegu anoreksji oraz chorób reumatycznych.

Po wykluczeniu wtórnych przyczyn dyslipidemii rozpatruje się przyczyny pierwotne. Do nich zaliczamy rodzinną hipercholesterolemię, rodzinną chylomikronemię, abetalipoproteinemię, analfalipoproteinemię i inne genetycznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu lipoprotein.

Reklama

Dieta... albo dieta

Jeśli zaburzenia gospodarki lipidowej są wtórne do innego schorzenia, zaczyna się od leczenia tej choroby, wtedy zaburzenia najpewniej wycofają się wraz z leczeniem.

Poza tym podstawą leczenia zaburzeń lipidowych u dzieci i młodzieży jest dieta. Kiedy zalecona początkowo dieta nie działa zaleca się bardziej restrykcyjne leczenie żywieniowe, dopiero kiedy to nie pomaga brana pod uwagę jest farmakoterapia.

Dieta w dyslipidemiach powinna być niskotłuszczowa, o zmniejszonej ilości tłuszczów nasyconych-pochodzenia zwierzęcego oraz cukrów prostych (słodycze), bogatsza natomiast w błonnik pokarmowy (warzywa, owoce, ziarna) i cukry złożone.

Zobacz też: Dieta M - zdrowo, kolorowo i smacznie