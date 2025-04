Rodzaj zapalenia zatok zależy od wieku

Jako pierwsze wykształcone są zatoki sitowe, dlatego zapalenie tych zatok może już wystąpić u niemowląt.

Natomiast zapalenie zatok szczękowych praktycznie nie jest rozpoznawane do 4. roku życia.

Kolejno rozwijają się zatoki czołowe oraz klinowe i ich zapalenie występuje po 12. roku życia.

Przewlekłe zapalenie zatok u dzieci występuje najczęściej między 7. a 12. rokiem życia.

Czynniki ryzyka – na co uważać?

Najczęściej do infekcji dochodzi podczas błahych infekcji w obrębie górnych dróg oddechowych, szczególnie często współistnieje alergia nosa lub astma. Czynniki ryzyka zachorowania na zapalenie zatok u dzieci w przybliżeniu pokrywają się z czynnikami obserwowanymi u dorosłych, choć zmienia się ich ważność, np. u dzieci powodem może być to długo zalegające ciało obce czy też przerosły migdałek gardłowy, co u dorosłych oczywiście zdarza się wyjątkowo rzadko.

Ponadto zapalenie zatok u dzieci może być składową obrazu klinicznego niektórych wrodzonych schorzeń, takich jak mukowiscydoza czy też zespół Kartagenera (wrodzona dyskineza rzęsek).

Objawy zapalenia zatok u dzieci – jak je rozpoznać?

Obraz kliniczny ostrego zapalenia zatok u dzieci jest podobny jak u dorosłych, choć objawy są zazwyczaj silniejsze. Inaczej jest jednak wśród najmłodszych dzieci, gdzie może być brak klasycznych symptomów.

W dalszym ciągu najbardziej typową cechą jest rozpierający, pulsujący ból zatokowy głowy. Najbardziej charakterystyczne jest to, że ból zwiększa swoje nasilenie, podczas gdy chory pochyla głowę do przodu i do dołu oraz to, iż częściowo ustępuje bezpośrednio po odbarczeniu z treści zajętej zatoki.

Nasilenie dolegliwości będzie występowało podczas opukiwania lub ucisku okolic zajętej zatoki, podczas kaszlu, próby opróżnienia nosa, wysiłku fizycznego oraz w godzinach porannych. Dużo częściej niż u dorosłych dochodzi do wyprysku okolicy nosa oraz zapalenia spojówek. Ponadto można zaobserwować u dziecka: chrapanie, oddychanie przez usta, kłopoty z karmieniem, mowę „nosową”.

Powikłania – czym to grozi?

Niestety u dzieci dochodzi znamiennie częściej do powikłań ostrego zapalenia zatok – zarówno tych miejscowych (przede wszystkim jest to zapalny obrzęk powiek, inaczej zapalenie tkanek miękkich wokół oczodołu), jak i wewnątrzczaszkowych.

Należy o tym pamiętać zwłaszcza w przypadku często występującego u dzieci zapalenia zatok sitowych, które graniczą z oczodołem i przednim dołem czaszki.

Przewlekłe zapalenie zatok u dzieci może doprowadzić do wtórnych chorób oskrzeli, przewodu pokarmowego, a nawet do zaburzeń rozwojowych.

Podsumowanie - jakie badania wykonać?

Ze względu na cięższy przebieg ostrego zapalenia zatok niż u osób dorosłych, bardzo ważne jest szybkie postawienie diagnozy. Niestety jest ono trudniejsze ze względu na możliwość niecharakterystycznego przebiegu schorzenia oraz znacznie trudniejszy do zebrania wywiad.

Złotym standardem postępowania diagnostycznego powinno być wykonanie badania tomografii komputerowej, choć dużo częściej ogranicza się do zdjęć rentgenowskich.

