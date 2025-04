Czy dziecko zawsze powinno słyszeć "nie"?

Odmawianie dziecku wszystkiego mechanicznie prowadzi do ograniczenia rozwoju naszego dziecka zawężając mu jednocześnie pole przeżyć i doświadczeń. Zabraniać należy tego, co w prostej linii prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia.