Fitohormony na nieregularny cykl miesiączkowy

Hormony roślinne są odpowiedzialne za cały cykl życiowy rośliny – począwszy od jej kiełkowania, rozwój, owocowanie, aż po przekwitanie. Podobnie jest hormonami u ludzi – to dzięki nim dojrzewamy i żyjemy zgodnie z naszym zegarem biologicznym. Jednak czasami nasze hormony zawodzą, wówczas organizm „rozstraja się” i pojawiają się problemy, naprzykład nieregularne miesiączki. Zwolennicy medycyny naturalnej proponują wtedy wykorzystanie hormonów roślinnych, które dzięki podobieństwu do hormonów kobiecych aktywują estrogen i progesteron – żeńskie hormony płciowe – i tym samym przywracają naturalny rytm pracy naszego organizmu. Specjaliści od fitoterapii twierdzą, że hormony roślinne są nie tylko mniej szkodliwe dla organizmu, ale także są skuteczniejsze od hormonów syntetycznych.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych roślin do wyrównania cyklu miesiączkowego jest czerwona koniczyna. Zawiera ona fitoestrogeny, które pomagają przywrócić równowagę hormonalną, a co za tym idzie – regularne miesiączki. Czerwona koniczyna dostępna jest w sklepach zielarskich, najczęściej w formie herbatek ekspresowych.

Herbatka na nieregularny cykl miesiączkowy

Do stworzenia naparu na nieregularne miesiączki potrzebne będą:

czerwona koniczyna (np. w formie herbatki ekspresowej),

przywrotnik pospolity (nalewka).

Pij napar z koniczyny trzy razy dziennie, po jednej filiżance, przez 3 cykle (lub 3 miesiące – w zależności od długości cyklu), a od 10. dnia (lub 14., jeśli cykle są dłuższe) po rozpoczęciu krwawienia do każdego naparu dodawaj 10-20 kropel z nalewki z przywrotnika.

Fitoestrogeny na dolegliwości związane z menopauzą

Kiedy kobieta wchodzi w wiek poprodukcyjny, jednym z pierwszych objawów jej przekwitania jest zanik miesiączki. Wówczas przestają pracować jajniki – odpowiedzialne za produkowanie kobiecych hormonów płciowych. To właśnie w okresie menopauzy kobiety skarżą się na dolegliwości, takie jak:

nagłe uderzenia gorąca ,

, nadmierna nerwowość,

problemy z zasypianiem ,

, nieustanne uczucie zmęczenia.

Te dokuczliwe objawy menopauzy mogą w naturalny sposób złagodzić fitoestrogeny, a wśród nich – najlepsze na dolegliwości klimakterium – izoflawony. Znaleźć je można w roślinach strączkowych i ziarnach soi. Niektórzy specjaliści medycyny naturalnej są zdania, że leczenie roślinami stanowić może alternatywę dla hormonalnej terapii zastępczej (HTZ), jednak zdecydowana większość lekarzy medycyny zaleca ją jedynie jako wspomagającą metodę łagodzenia objawów menopauzy.

Nalewka z ziół na nagłe uderzenia gorąca

Nalewka ta jest jedną z receptur stosowanych w medycynie naturalnej. Do jej przygotowania niezbędne są: nalewka z szałwii, nalewka z nostrzyka i nalewka z głogu (wszystkie dostępne są w sklepach zielarskich). Teraz wystarczy tylko zmieszać nalewki w równych proporcjach i lekarstwo jest gotowe. Istotnym jest fakt, że specyfik ten trzeba ostrożnie dawkować: wolno przyjmować maksymalnie 20 kropli rozpuszczonych w ok. 300 ml wody – taką ilość pije się w kilku seriach w ciągu dnia, albo jednorazowo na noc.

Nalewkę wolno stosować jedynie doraźnie, gdyż za sprawą obecnego w niej nostrzyka ma działanie rozrzedzające krew.

Gdzie szukać fitohormonów?

Źródłem fitohormonów są nie tylko wspomniane czerwona koniczyna, soja i rośliny strączkowe. Znajdują się one również w jabłkach, rabarbarze, nasionach granatu, czosnku, produktach zbożowych czy czereśniach. Ich nieocenionym źródłem jest siemię lniane (która poza regulowaniem gospodarki hormonalnej wpływa korzystnie na pracę jelit i trawienie, ma właściwości antyalergiczne i przeciwrakowe, pomaga też obniżyć poziom złego cholesterolu).

Siemię lniane jest tanie, ogólnodostępne i wygodne w stosowaniu – należy dodawać do posiłku 1-2 łyżki dziennie, niezależnie czy są to zmielone ziarna siemienia lnianego, czy olej lniany.

Fitohormonów nie brakuje także w: szałwii, chmielu, żeń-szeniu syberyjskim, liściach malin czy jeżyn. Bardzo popularną rośliną pomocną w łagodzeniu dolegliwości związanych z menopauzą jest pluskwica groniasta, która dodatkowo ma działanie rozkurczowe, dlatego z powodzeniem może być stosowana również przez kobiety, które mają wyjątkowo bolesne miesiączki.

Należy pamiętać, że niektóre zioła mają bardzo silne działanie, dlatego należy surowo przestrzegać ich dawkowania. Ponadto, nie każdy organizm reaguje na fitohormony w ten sam sposób. Jeśli widzisz, że działanie ziół jest przeciwne od zamierzonego, zrezygnuj z kuracji i zgłoś się do lekarza, który pomoże wybrać ci najwłaściwsze fitohormony dla twojego organizmu.

