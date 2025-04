Gdy mięśnie kurczą się nierównomiernie

Ból głowy związany z nierównowagą mięśniową jest częstym typem bólu głowy i spowodowany jest nadmiernym skurczem mięśni w obrębie czaszki, czoła i twarzy. W skrócie przyczyną tego stanu jest stres emocjonalny lub fizyczne nieodpowiednie rozłożenie napięcia.

Usiądź prosto, nie garb się!

Każda przyczyna wywołująca nadmierny wysiłek fizyczny lub stres emocjonalny może powodować napięciowe bóle głowy. Dodatkowo niezmiernie ważne są czynniki związane z budową narządu ruchu i jego używaniem.

Nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia, wykonywania pracy czy sportu może dawać również tego typu powikłanie. Pociągane z jednej strony a luźne z drugiej mięśnie ustawiają całą sylwetkę w skorygowanej pozycji, co powoduje angażowanie się w ten fenomen kolejnych grup mięśniowych.

Bardzo ważne jest więc szybkie działanie. Tego typu bóle głowy dzielimy na ostre i przewlekłe i mogą one trwać od kilkunastu minut do kilkunastu dni.

Ciągle boli...

Bóle głowy o podłożu mięśniowym różnią się od innych rodzajów bólu ich natężeniem. Podczas gdy migrena i klasterowy ból głowy są nie do zniesienia dla chorego, tak bóle mięśniowe są odczuwalne jako ćmiące, zaciskające i uciążliwe. Promieniować mogą one również poza głowę – do szyi, karku oraz ramion. Nie towarzyszą im dodatkowe objawy jak nudności, wymioty czy fotofobia.

Bóle wpływają jednak znacznie na samopoczucie chorego, powodując zdenerwowanie, zmęczenie, bezsenność oraz osłabienie koncentracji. Mogą prowadzić nawet do depresji, dlatego bardzo ważna jest szybka pomoc choremu.

Czy istnieje jakaś terapia na tego typu schorzenia?

W terapii bólów głowy wynikających z nierównowagi mięśniowej stosuje się wiele technik rehabilitacyjnych, które doraźnie uśmierzają ból. Niezbędny jest dodatkowy trening pod okiem specjalisty, który wzmocni mięśnie.

Niezmiernie istotna jest dokładna diagnostyka neurologiczna i ortopedyczna, by wykluczyć poważniejsze schorzenia. Jeśli bóle są wynikiem sytuacji stresujących w życiu pacjenta, należy dołączyć terapię psychologiczną, trening radzenia sobie ze stresem oraz biofeedback.