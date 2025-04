Czy grozi ci zakażenie szpitalne?

Co piąty Polak nie zdaje sobie sprawy, że odwiedzając kogoś w szpitalu jest narażony na zakażenia szpitalne, a prawie połowa lekceważy mycie rąk po wizycie w szpitalu. Czym jest i jak uniknąć zakażeń szpilanych? Przeczytaj!

W jaki sposób można ulec zakażeniom?

Wbrew pozorom wcale nie trzeba być pacjentem szpitala, by ulec tzw. zakażeniu szpitalnemu. Do zakażenia może bowiem dojść zarówno drogą dotykową, powierzchniowo-kropelkową, jak również drogą pokarmową oraz poprzez krew. Oznacza to, że narażeni są nie tylko pacjenci szpitali, ale także ich personel czy osoby odzwiedzające.

Jak uniknąć zakażenia?

Najskuteczniejszym sposobem redukcji ryzyka zakażeń szpitalnych jest częsta dezynfekcja elementów dotykowych w szpitalu, a także dbałość o prawidłową higienę rąk. W przyszłości skuteczną metodą profilaktyki zakażeń szpitalnych może okazać się zastąpienie niektórych standardowych elementów wyposażenia szpitalnego elementami wykonanymi z miedzi drobnoustrojowej. Dzięki swoim właściwościom miedź ta skutecznie eliminuje znajdujące się na jej powierzchni bakterie, grzyby i wirusy, ułatwiając utrzymanie tych powierzchni w sterylnym stanie.

Na podstawie materiałów prasowych Centrum Promocji Miedzi