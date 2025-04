W telewizji czy prasie można znaleźć mnóstwo reklam skierowanych bezpośrednio do dzieci. Aktualnie największym potencjalnym zagrożeniem staje się advergaming.

Advergaming – co to takiego?



Advergaming to technika marketingowa, która opiera się na tworzeniu nieskomplikowanych gier umieszczanych w Internecie, których jedynym celem jest reklama konkretnej marki i jej produktu. Taki przekaz trafia do ogromnej liczby odbiorców.

Zadanie takiej gry jest bardzo proste – ma poinformować o produkcie, wzmocnić wizerunek marki, zaciekawiać i zgromadzić informacje o graczach. Advergaming ma nieograniczony dostęp do potencjalnych klientów, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych ani językowych, błyskawicznie się rozprzestrzenia, ponieważ gracze sami znajdują kolejnych użytkowników polecając grę znajomym.

Żywność polecana w grach



Producenci żywność również wykorzystują ten rynek, aby dotrzeć z reklamą do dzieci. Loga firm i towarów są w tych grach nieuniknione i bardzo efektywnie przyciągają dzięki temu uwagę najmłodszych. Czasem kupno konkretnego produktu jest potrzebne po to, aby móc uruchomić nową funkcję w grze.

Naukowcy z Uniwersytetu Yale odkryli, że dzieci mają coraz większy dostęp do advergames i co ważniejsze, niezwykle łatwo ulegają ich wpływom. Według przeprowadzonych przez nich badań każdego miesiąca około 1,2 mln młodych ludzi odwiedza witryny firm z advergames i spędza około godzinę na samym graniu.

Dzieci pozostają pod bardzo silnym wpływem tego, co widza i słyszą, w tym reklamę z wykorzystaniem ich ulubionych bohaterów z bajek czy kreskówek. Jeszcze bardziej niepokojący był fakt, że niektórzy rodzice nie są świadomi pod jakim wpływem znajdują się ich dzieci.

Źródło: Time.com, 10.01.2012 /js

