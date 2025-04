Zastanawiasz się nad operacją halluksów, ale boisz się, czy po zabiegu halluks „nie odrośnie”? Dowiedz się, jak jest naprawdę! Jak skutecznie pozbyć się problemu halluksów?



Reklama

fot. Fotolia

Czym są halluksy?

Halluks, czyli paluch koślawy, to deformacja, która spędza sen z powiek niejednej z nas. Powoduje ból i problemy z chodzeniem, a nieleczona choroba tylko postępuje. Poza stanem zapalnym, dochodzi do poszerzenia przodostopia i często do pojawiania się dodatkowych zmian w obrębie stopy takich jak:

palce młotkowate,

szponiaste,

bunionette,

metatarsalgia.

Jak skutecznie leczyć halluksy?

Jedyną skuteczną metodą leczenia jest operacja. Decyduje się na nią coraz więcej chorych, jednak towarzyszą im obawy. Czy halluks na pewno „nie odrośnie” ? Nikt przecież nie chce wykonywać zabiegu, który za kilka lat trzeba będzie powtarzać.

Prawidłowo wykonana operacja, z użyciem implantów, a nie, jak to miało miejsce w starych metodach- drutów, gwarantuje, że halluks „nie odrośnie”. Zabieg operacyjny jest całkowicie bezbolesny, a pacjent już na drugi dzień może chodzić o własnych siłach w specjalnym obuwiu pooperacyjnym. W butach tych pacjenci chodzą 4-5 tyg. Czas rekonwalescencji skraca się do minimum i już po 2-3 tygodniach można wrócić do pracy i codziennych zajęć.

Czy halluksy mogą "odrastać"?

Prawidłowo wykonana operacja, z wykorzystaniem właściwej metody operacyjnej i implantów, gwarantuje, że halluksy nie odrosną a ruch w stawie palucha będzie prawidłowy, czego często obawiają się pacjenci. Przypadki odrastających halluksów wynikają z nieprawidłowo wykonanych operacji. Jeśli więc masz halluksy i przysparzają ci one coraz więcej bólu i problemów z chodzeniem i doborem obuwia, nie wahaj się, tylko umów się na wizytę u ortopedy już teraz, a niedługo znikną dolegliwości twoich stóp.

Dowiedz się także jak uniknąć halluksów?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Kliniki Jackowiak Halluksmed