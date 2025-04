Czy haloterapia pomaga walczyć z alergią?

fot. Fotolia

Alergia to epidemia XXI wieku, schorzenie, które dotyka coraz więcej osób. Według badań ośrodków naukowych w Polsce problem ten dotyczy około 14 mln. ludzi. Jak sobie z nim radzić? Czy istnieje skuteczna metoda, która może ulżyć uciążliwym objawom?

Alergia sprzed setek lat



Termin „alergia” został wprowadzony przez wiedeńskiego pediatrę i naukowca Clemensa Petera von Pirqueta w 1906 roku. Nazwa pochodzi z języka greckiego (allos – inny, ergos – reakcja) i oznacza odmienną reakcję.

Najstarszym opisem reakcji alergicznej jest prawdopodobnie śmierć faraona Menesa w 1641 r. p.n.e., która nastąpiła nagle bezpośrednio po ugryzieniu przez szerszenia. Przypuszcza się, że powodem śmierci był wstrząs anafilaktyczny w odpowiedzi na jad owada, będący jednym z rodzajów silnej reakcji alergicznej.

Czym jest alergia?



Większość alergii jest wynikiem wady układu odpornościowego. Układ immunologiczny zdrowej osoby jest w stanie odróżnić szkodliwe białko od białka nieszkodliwego. U alergików układ odpornościowy reaguje na nieszkodliwe białko w taki sposób, jakby było ono szkodliwe, uruchamiając procesy dążące do zneutralizowania go. Organizm broni się przed „intruzem”, uruchamiając przy tym szereg reakcji obronnych, stąd takie objawy jak: zaczerwienienie, obrzęk, katar, łzawienie oczu itp.

Substancje odpowiedzialne za wywołanie reakcji alergicznej noszą nazwę alergenów. Alergeny to najprościej mówiąc substancje zdolne do wywołania stanu uczulenia bądź objawów alergii.

Możemy mówić o alergenach wziewnych, pokarmowych czy kontaktowych.

Dlaczego tak wiele osób na świecie ma alergię?



Przez wiele lat poszukiwano przyczyn występowania rosnącej liczby alergii. Początkowo za przyczynę problemu uznawano zanieczyszczenia środowiska (hipoteza ta utrzymywała się przez wiele lat). Jednak badania wykazały, że nie mają one aż tak istotnego wpływu na rozwój alergii, jaki im przypisywano.

Warunki, w jakich obecnie wzrastają dzieci w krajach wysoko rozwiniętych, są dalece różne od tych sprzed kilkudziesięciu lat. Dotyczy to m. in. znacznego spadku występowania chorób zakaźnych (a co za tym idzie zmniejszenia kontaktu z mikroorganizmami), składu zanieczyszczeń środowiskowych, diety. Nie podlega dyskusji, że zmiana warunków rozwoju jest ściśle związana z wzrastającą liczbą alergii, zwłaszcza u dzieci.

Zmniejszone występowanie chorób zakaźnych, spowodowane m. in. szczepieniami i skuteczniejszymi metodami leczenia, spowodowało, że jesteśmy mniej narażeni na kontakt z mikroorganizmami. Oznacza to, że organizm nie nabywa odporności w sposób naturalny.

Wcześniej układ immunologiczny, mając stały kontakt z mikroorganizmami, miał okazję do pewnego rodzaju treningu i był stale przygotowany do obrony. Brak pobudzania układu odpornościowego doprowadził do nieprawidłowych reakcji w odpowiedzi na niektóre substancje, a w konsekwencji do rozwoju alergii.

Czy haloterapia pomaga walczyć z alergią?



Reakcje alergiczne organizmu najłatwiej zahamować w okresie wzrastania. Zakażenia układu oddechowego są najczęstszą przyczyną zachorowań u dzieci i osiągają wartość 70%.

Haloterapia pobudza układ immunologiczny dziecka. W miarę wzrastania poprawia się odporność organizmu, wzrasta suma swoistych przeciwciał, dzięki czemu dziecko staje się bardziej odporne na zakażenia w przyszłości.

W związku ze specyfiką środowiska, w jakim obecnie rozwijają się dzieci, nasila się i ciągle zwiększa ilość dzieci z alergią. Walka z alergiami jest najskuteczniejsza w okresie wzrastania, ponieważ alergiczne reakcje organizmu nie zdołały się jeszcze utrwalić. Nieleczona alergia powoduje utrwalenie nieprawidłowych reakcji, co prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych w życiu dorosłym.

Skuteczność haloterapii w formie inhalacji suchym aerozolem solnym w stosunku do alergii została klinicznie udowodniona i wynosi ponad 80%. Terapia przy użyciu suchego aerozolu solnego łagodzi objawy, a często całkowicie eliminuje problem alergii.

Znanych jest wiele relacji pacjentów, którzy przez lata borykali się z problemem alergii, stosując różne medykamenty, jednak bez większych efektów. Po skorzystaniu z haloterapii w końcu poczuli wyraźną ulgę, dzięki czemu mogą rozpocząć nowe życie bez uciążliwych objawów alergicznych.

Jak działa haloterapia?



Pomieszczeniem haloterapii w formie inhalacji suchego aerozolu solnego może być niemal każde pomieszczenie. Elementem niezbędnym jest urządzenie wytwarzające suchy aerozol solny zwane halogeneratorem, jak również odpowiednia wilgotność pomieszczenia nie przekraczająca 60% oraz sprawna wentylacja zapewniająca równomierny rozkład aerozolu.

Haloterapia w przedszkolach jest popularną formą profilaktyki w wielu krajach świata. Sale wypełnione aerozolem solnym służą jako bawialnie, sale do ćwiczeń grupowych i wielu innych zabaw edukacyjno-rozrywkowych.

Tak często zastanawiamy się, co zrobić, by poprawić stan zdrowia społeczeństwa. Wiele mówi się też o profilaktyce i o tym, że warto w nią inwestować, gdyż jest tańsza od leczenia. Inwestowanie w profilaktykę w formie haloterapii pomoże uchronić nasze pociechy przed groźnymi problemami zdrowotnymi w życiu dorosłym, co przełoży się nie tylko na ich dobrostan, ale także na produktywność, a co za tym idzie rozwój całego społeczeństwa.

