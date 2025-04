Czy haloterapia pomaga zwalczyć objawy astmy?

fot. Fotolia

Reklama

Czym jest astma?



Astma oskrzelowa jest jedną z najczęściej występujących chorób dróg oddechowych u dzieci. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych choruje na nią co 10. dziecko.

Określenie „astma” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego świszczący oddech lub inaczej „szybkie oddychanie w wyniku duszności”, ponieważ jest to podstawowy objaw średniociężkiego napadu astmy.

U podłoża tej choroby leży nadreaktywność oskrzeli, czyli nadmierna skłonność do skurczu, która powoduje objawy w postaci nawracających napadów duszności i kaszlu.

Astma należy dziś do najczęściej występujących chorób przewlekłych. Zachorowalność wykazuje tendencję wzrastającą.

Według danych WHO liczba astmatyków na całym świecie sięga 235 mln. Prognozy wskazują, że do 2030 roku na astmę zachoruje kolejne 100 mln populacji świata.

Jak pracują zdrowe płuca?



Zdrowe płuca i drogi oddechowe pracują w następujący sposób: oskrzela są układem rurek, które doprowadzają powietrze do płuc. Oskrzela w głębi płuc rozgałęziają się, stając się coraz mniejsze i cieńsze. Od wewnątrz wyścielone są błoną śluzową, która na swojej powierzchni posiada mikroskopijnej wielkości rzęski.

Rzęski poruszają się stale w kierunku od płuc do gardła, zapewniając w ten sposób usuwanie z oskrzeli powstającego tam śluzu i osadzonych na nim cząsteczek kurzu, który wdychamy. Na samym końcu oskrzeli znajdują się pęcherzyki płucne. Właśnie tu, w pęcherzykach, tlen z wdychanego przez nas powietrza przechodzi do krwi.

Jak pracują płuca u astmatyków?



U chorych na astmę oskrzela są bardzo wrażliwe, co jest określane jako „nadreaktywność oskrzeli”. Polega ona na tym, że są one nadmiernie skłonne do kurczenia się i już niewielkie nieszkodliwe czynniki drażniące, jak np. zimne powietrze, mogą spowodować ich nagły skurcz. Kurczące się mięśnie ściany oskrzeli zawężają ich przekrój, dlatego powietrze przedostaje się przez nie z trudem. Występuje wówczas charakterystyczny dla astmatyków świszczący oddech. Wysiłkowi przy oddychaniu zaczyna towarzyszyć uczucie braku powietrza. Uczucie to może w ciągu kilku minut narastać, aż do wrażenia duszenia się.

Uczuciu całkowitego braku powietrza nie towarzyszy utrudnienie w zaczerpnięciu wdechu, lecz wysiłek przy wydychaniu powietrza z płuc. Zbyt duża ilość powietrza pozostaje w płucach i nie udaje się jej usunąć. Taka sytuacja jest przyczyną odczucia, że nie można nabrać tak głębokiego wdechu, jak ma się ochotę: płuca są już częściowo wypełnione powietrzem.

Zobacz też: Jak oczyścić układ oddechowy z zalegających w nim pyłów?

Od alergii do astmy oskrzelowej



Najbardziej powszechnym czynnikiem ryzyka astmy jest alergiczny nieżyt nosa.

Według badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) przeprowadzonego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny wynika, że aż 62% wszystkich rozpoznań astmy stanowi astma alergiczna. Prof. Bolesław Samoliński – konsultant wojewódzki w dziedzinie alergologii na Mazowszu – na podstawie badania ECAP podaje, że „ok. 14 mln Polaków ma cechy alergii, ok. 9 mln ma katar alergiczny, ponad 5,5 mln miało w swoim życiu objawy astmy, a jej aktywną postać z objawami w ciągu ostatniego roku – ponad 4 mln.”.

Badanie ECAP wykazało, że wśród mieszkańców miast objawy chorób alergicznych występowały dwukrotnie częściej niż wśród mieszkańców wsi. Jak wnioskuje Profesor Samoliński, liczba chorych na astmę będzie rosła, gdyż alergia nieleczona lub leczona nieprawidłowo z reguły prowadzi do rozwoju astmy oskrzelowej.

Kolejnym problemem jest fakt ogromnego odsetka przypadków nierozpoznanej astmy. Według badania ECAP było to aż 70%. Przyczyną tego problemu jest to, że początkowe objawy astmy są charakterystyczne dla klasycznego przeziębienia. Osoby chore, zamiast zgłosić się od razu do lekarza, sięgają po „środki na przeziębienie”, a dopiero po jakimś czasie zaniepokojone brakiem efektów takiego „leczenia” udają się na szczegółowe badania.

Należy pamiętać, że astma jest chorobą, która w znacznym stopniu upośledza jakość życia. Ma to ogromny wpływ na życie rodzinne, aktywność społeczną i zawodową chorych. Uciążliwe objawy choroby powodują spadek wydajności pracy, wzrost absencji chorobowej oraz konieczność hospitalizacji w przypadku zaostrzeń choroby. Koszty bezpośrednie i pośrednie związane z leczeniem dużej grupy astmatyków są wysokie i stanowią znaczną część dochodów budżetowych.

Czy haloterapia pomaga zwalczyć objawy astmy?



Badania kliniczne wykazują ogromną skuteczność haloterapii w formie inhalacji suchym aerozolem solnym w leczeniu astmy oskrzelowej.

W jednym z nich przebadano 596 dzieci z astmą oskrzelową. Już po 3-4 dniach pobytu w halokomorze 92% z nich odczuło znaczną poprawę.

Obserwowano także pozytywny wpływ haloterapii na skuteczność farmakoterapii czy możliwość zmniejszenia dawki lub odstawienia stosowanych leków przeciwastmatycznych po zastosowaniu inhalacji suchym aerozolem solnym.

W leczeniu alergii na pyłki haloterapia wykazuje 82% skuteczność.

Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na długi okres remisji (okres bez objawów choroby) po zastosowaniu haloterapii (sięgający nawet 12 miesięcy).

Oznacza to, że stosując haloterapię można nie tylko pozbyć się uciążliwych objawów, ale także uniknąć zaostrzeń choroby, a co za tym idzie w znaczący sposób poprawić jakość życia pacjentów.

Reklama

Gdzie udać się na haloterapię?



Pacjenci, którzy chcą skorzystać z inhalacji suchym aerozolem solnym, mogą udać się do obiektów haloterapii lub tzw. „grot solnych”.

Istotnym jest, by obiekt był wyposażony w generator aerozolu solnego (halogenerator), gdyż tylko wówczas możemy mówić o obecności w powietrzu suchego aerozolu solnego, który jest czynnikiem leczniczym w haloterapii.

Zobacz też: Jak działa halogenerator?