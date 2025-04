Badania

Tak naprawdę większość z nas na pewnym etapie swojego życia (przyjmuje się, że aż 75%) przechodzi zakażenie wirusem HPV. Obecnie nie wykonuje się jeszcze rutynowych testów na obecność tego wirusa w organizmie człowieka, w związku z czym detekcja brodawczaka ludzkiego dotyczy głównie odmian odpowiedzialnych za zmiany nowotworowe. Jedynym standardowym badaniem, któremu poddają się kobiety w celu diagnozy zakażenia wirusem HPV jest cytologia, która właściwie nie wykrywa samego wirusa, a jedynie spowodowane nim zmiany.

Na rynku istnieje także test molekularny na HPV. W odróżnieniu od cytologii za jego pomocą możliwe jest wykrycie wirusa HPV (zarówno typów odpowiedzialnych za groźne zmiany chorobowe, jak również tych należących do grupy tzw. „niskiego ryzyka”). Za jego pomocą możliwe jest nie tylko wykrycie samego wirusa w organizmie, ale także określenie typu, który nas zaatakował.

Przeczytaj: Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?

Wczesne wykrycie wirusa

Musisz wiedzieć, że samo zakażenie wirusem HPV układu moczowo-płciowego nie jest równoznaczne z zachorowaniem na raka szyjki macicy. U 80% pacjentek zakażenie wirusem HPV przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Tylko u 20% występuje przewlekła forma zakażenia wirusem HPV, mogąca doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy spowodowany jest przez długotrwałe zakażenie wirusem HPV! Dlatego też tak bardzo ważna jest wczesna diagnoza oraz podjęcie szybkiego leczenia widocznych zmian. Im wcześniej wirus HPV zostanie zdiagnozowany tym większe powodzenie leczenia. Szacuje się, że gdyby każdej kobiecie choć raz w życiu zrobiono cytologię, to ryzyko śmierci z powodu raka szyjki macicy obniżyłoby się o blisko 40%!

Leczenie wczesnych zmian spowodowanych zakażeniem wirusem HPV daje duże szanse na całkowite wyleczenie. Dopiero zmiany przetrwałe, utrzymujące się czasem nawet przez kilkanaście lat stają się odporne na terapię i trudne do wyleczenia. Dlatego tak ważne jest to abyś cyklicznie poddawała się badaniu na obecność wirusa HPV!

Czytaj też: Rak szyjki macicy a szczepionka na HPV

Pamiętaj!! HPV To nie wyrok!

Reklama