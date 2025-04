Model rodziny

To czy zdecydujecie się na więcej niż jedno dziecko może mieć źródło w Waszych wspomnieniach domu rodzinnego. Jedynacy, którzy doświadczyli samotnego dzieciństwa, pragną by ich dzieci nie miały takich smutnych wspomnień. Chcą zapewnić im towarzysza zabaw, radości i codziennych smutków.

Z kolei osoby wychowane w rodzinach wielodzietnych, dodatkowo dotkniętych problemem ubóstwa, czy alkoholizmu rodziców mogą obawiać się powielenia błędów własnych rodziców. Może też w Was być pewna obawa przed wychowaniem dwójki dzieci, podczas gdy znacie jedynie model rodziny z jednym dzieckiem.

Polecamy: Toksoplazmoza w ciąży

Reklama

Sytuacja ekonomiczna

Rodzice jedynaków często bronią się przed kolejnym dzieckiem i argumentują swoją decyzję złą sytuacją ekonomiczną. Nie zawsze jest to prawdą, choć trudno oceniać czyjąś sytuację finansową. Przecież to co dla mnie jest dobrą sytuacją finansową nie musi satysfakcjonować kogoś innego.

Obawy związane z podołaniem finansowym są w pewnym sensie uzasadnione. Często bowiem mają je rodzice, którzy chcą zapewnić dzieciom dobrą edukację, sfinansować zajęcia dodatkowe, rozwijać dziecięce talenty.

Wiek rodziców i dziecka

W zależności od wieku w jakim byli rodzice, gdy pojawiło się pierwsze dziecko rodzice decydują się lub nie na kolejne. Podobnie jest jeśli okres między urodzeniem pierwszego dziecka a decyzją o kolejnym jest dość długi. Im później pojawia się decyzja o drugim dziecku tym więcej łączy w sobie wątpliwości o zdrowie matki i dziecka oraz o ewentualne choroby dziecka.

Polecamy: Mężczyzno, przygotuj się na dziecko

Wspomnienie porodu

Dla niektórych kobiet wspomnienia z sali porodowej zostały zaćmione przez instynkt macierzyński, ale nie na tyle by nie dać o sobie znać, gdy partner wspomina o kolejnym dziecku.

Strach przed powikłaniami w czasie ciąży i porodu, przed atmosferą szpitala jest niekiedy tak duży, że kobiety nie są w stanie myśleć o kolejnym dziecku.

Sprostanie obowiązkom

Pozostaje tez obawa, czy uda się sprostać obowiązkom związanym z wychowaniem dwójki dzieci, czy obowiązki matki będzie można pogodzić z pracą zawodową, czy będzie można liczyć na pomoc ze strony partnera.

Reklama

Decydować się czy nie

Kiedy tak siądziecie oboje i zbierzecie wszystkie za i przeciw posiadaniu drugiego dziecka zauważycie, że w wielu kwestiach poradzicie sobie świetnie z drugim dzieckiem, przecież macie już bagaż doświadczeń związanych z pierwszym dzieckiem.

Decyzja nie jest łatwa, ale pamiętajcie, że dotyczy też Waszego dziecka, dla którego wychowywanie z rodzeństwem jest korzystniejsze niż bez. Weźcie też pod uwagę Wasze osobiste nastawienie - jeśli tylko jedno z Was bardzo chce drugiego dziecka, to lepiej poczekajcie na bardziej dogodny moment - decyzja o dziecku nie może przecież Was podzielić.

Czytaj także: O czym pamiętać planując ciążę?