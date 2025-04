Palenie papierosów jest bardzo powszechnym nałogiem, mimo licznych prób ograniczenia swobody palaczy – wprowadzania zakazów, podwyższania akcyzy – liczba ich nie ulega zmniejszeniu. W wielu badaniach dowiedziono, że palenie papierosów jest przyczyną licznych chorób m.in. raka płuc, miażdżycy oraz nadciśnienia tętniczego. A czy ma ono jakikolwiek wpływ na wystąpienie nadciśnienia płucnego?

Czym jest nadciśnienie płucne?

Nadciśnienie płucne jest chorobą w przebiegu, której dochodzi do zwiększenia wartości ciśnienia tętniczego w tętnicy płucnej powyżej 25 mmHg w spoczynku. Przyczyną może być choroba serca, płuc lub naczyń płucnych. Leczenie nadciśnienia płucnego jest stosunkowo trudne i zależy od stanu klinicznego pacjenta. W niektórych przypadkach stosuje się nawet przeszczep płuc/ płuc i serca. Niestety są to zabiegi obarczone bardzo wysoką śmiertelnością okołooperacyjną; rzędu ok. 15-30%! Oznacza to, że od 15 do 30 osób umiera w przeciągu 30 dni od zabiegu!

Fatalne rokowanie

Rokowanie w nadciśnieniu płucnym zależy od stadium choroby i w wielu przypadkach może być złe. Przykładem są chorzy z wrodzonymi wadami serca, u których stanowi ono przyczynę 40% zgonów. Również kobiety chorujące na nadciśnienie płucne, zachodząc w ciąże automatycznie stają się zagrożone 50% ryzykiem śmierci! Szczęśliwie jest to jednak stosunkowo rzadka choroba. Zapadalność na nią w Polsce wynosi około 5-6 zachorowań na milion osób w ciągu roku.

Czy istnieje zależność?

Wieloletnie palenie papierosów zagraża wystąpieniem przewlekłej choroby płuc - rozedmy. W jej przebiegu, płuca ulegają nadmiernemu upowietrznieniu. Co jest powodem zwiększenia oporu naczyniowego w drobnych naczynkach płucnych. W efekcie dochodzi do zwiększenia grubości ich ścian. Kaskada ta jest bezpośrednio odpowiedzialna za wystąpienie nadciśnienia płucnego! Wobec tego, na pytanie zawarte w tytule można śmiało odpowiedzieć: tak, palenie papierosów może spowodować wystąpienie nadciśnienia płucnego!

Podsumowując, palenie papierosów poza licznymi chorobami również może przyczynić się do rozwoju nadciśnienia płucnego.

