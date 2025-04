W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Journal of Bone and Mineral Research wykazano, że szczury karmione dietą zawierającą 10% proszku z jagód rozwinęły znacznie mocniejsze kości niż zwierzęta odżywiające się standardową mieszanką.

Dodatkowo surowica szczurów jedzących jagody wywoływała pozytywne zmiany w hodowlach komórek kościotwórczych. Dzięki niej dochodziło do szybszego rozwoju komórek (tzw. osteoblastów) i przekształcania ich w dojrzałe komórki kości.

Według naukowców za zaobserwowany efekt odpowiedzialne są polifenole, występujące w dużej ilości w surowicy szczurów karmionych jagodami. Polifenole są związkami o właściwościach antyoksydacyjnych i można je znaleźć w dużych ilościach właśnie w jagodach oraz winogronach, orzechach, oliwie z oliwek itd. To w jaki sposób pobudzają one wzrost tkanki kostnej pozostaje w dalszym ciągu niejasne, jednak kluczowe w tym procesie wydają się być geny TCF i LEF oraz białko beta–katenina.

By potwierdzić wzmacniające działanie polifenoli na kości u ludzi potrzebne będą dalsze badania. Jednak już teraz można stwierdzić, że jeśli okaże się, że jagody mogą pomóc w budowaniu zdrowej tkanki kostnej zostaną wykorzystane w leczeniu np. osteoporozy.

Źródło: Science Daily/ kp

