Ból głowy, zwany sugestywnie „zamarzaniem mózgu” (ang. brain freeze), z zamarzaniem mózgu nie ma w rzeczywistości nic wspólnego. Ganglioneuralgia klinowo-podniebienna albo inaczej ból głowy wywołany przez zimne bodźce (ang. cold stimuli headache, ice-cream headache) to dolegliwość, która w większości przypadków nie przysparza zbyt wielu kłopotów.

Jak go rozpoznać?

Ból wywoływany jest najczęściej przez spożycie zimnego pokarmu lub wypicie zmrożonego napoju, zwłaszcza w sytuacjach, gdy szybko dochodzi do jego połknięcia. Pojawia się w kilka sekund po zetknięciu się zimnego jedzenia z podniebieniem tylnym lub gardłem, a największe nasilenie osiąga 30 do 60 sekund później.

Do jego ustępowania dochodzi już po 10-20 sekundach od rozpoczęcia, choć u niektórych osób może trwać nawet do 5 minut. Ma zwykle charakter kłujący. Zdarza się, że jest intensywny. U części osób towarzyszy mu ból zębów. Umiejscowiony jest w okolicy czołowej, może być jednostronny lub obustronny.

W badaniach nad bólem od lodów odkryto, że ból pojawia się po tej stronie czoła, po której znajdowała się dotknięta przez zimny bodziec część podniebienia. Gdy dotykano go pośrodku lub zetknięcie miało miejsce podczas połykania, ból pojawiał się jako obustronny.

Kto choruje?

Ból występuje zdecydowanie częściej u osób z migreną, podobnie jak kłujące bóle głowy. Według niektórych badań dotyczy nawet 90% z nich!

U tych pacjentów mogą być one wstępem do napadu migreny. Spostrzeżenia niektórych badaczy wskazują, że być może cieplejszy klimat i pora roku ułatwiają występowanie tych bólów głowy.

Dlaczego boli?

Bardzo prawdopodobne, że w powstawaniu tego bólu głowy zachodzą mechanizmy naczyniowe podobne do tych, które mają miejsce w migrenie. Ból od jedzenia lodów może być też tzw. bólem odniesionym.

Taki ból występuje na przykład w chorobie wieńcowej, gdy oprócz serca boli też lewa ręka lub żuchwa.

W przypadku bólu głowy mamy do czynienia z przeniesieniem informacji bólowej przez nerw trójdzielny unerwiający zarówno podniebienie, jak i czoło. I choć ból wywołany zimnym bodźcem pojawia się w jamie ustnej, mózg mylnie odczytuje go jako pochodzący z czoła.

Co robić?

Na szczęście, nie trzeba rezygnować z lodów ani odwiedzać lekarza. Okazuje się, że powolne jedzenie skutkuje wyeliminowaniem bólów głowy nawet u połowy chorych!

Ponieważ ból wydaje się być wywoływany częściej z tylnej części podniebienia, również unikanie przez pierwszą chwilę kontaktu zimnego pokarmu z tą właśnie częścią jamy ustnej jest korzystne. U pozostałych może pomóc ogrzewanie podniebienia za pomocą letniego lub ciepłego napoju, za każdym razem gdy poczujemy zbliżający się ból głowy.

