Naukowcy odkryli przyczyny bólu głowy określanego „zamrożeniem mózgu” – ang. brain freeze, który pojawia się podczas jedzenia lodów lub innych zimnych posiłków. To odkrycie może okazać się pomocne w leczeniu silniejszych bólów głowy, takich jak migreny.

Na Experimental Biology 2012 naukowcy ogłosili, że „zamrożenie mózgu’ jest wywołane nagłą zmianą przepływu krwi w tętnicy przedniej mózgu. Ból pojawia się, kiedy zwiększa się przepływ krwi i tak szybko ustępuje, jak zwęża się tętnica.

W celu zbadania tego zjawiska, zaangażowano 13 zdrowych, dorosłych osób do picia zimnej wody przez słomkę – dzięki czemu woda dotykała bezpośrednio podniebienia. Kiedy badani czuli ból głowy, podnosili ręce do góry. W ten sam sposób sygnalizowali zniknięcie bólu. Badanie jest proste i krótkie, a dzięki niemu można śledzić ten proces od początku do końca Podczas tego badania naukowcy obserwowali przepływ krwi w mózgu. Ustalono, że ból związany jest z obrzękiem mózgu i zwężeniem tętnicy przedniej mózgu.

Naukowcy uważają, że przy powstawaniu tego typu bólu głowy zachodzą podobne mechanizmy naczyniowe, jak przy migrenie. Jednak nie wszyscy się z tym zgadzają. Nie wszystkie bóle głowy wywołują zmiany przepływu krwi. Powszechnie uważa się, że migreny są spowodowane zaburzeniami mózgu, a nie chorobą naczyń krwionośnych.

Wnioski, że brain freeze może być odnośnikiem do innych bólów głowy, mogą być przedwczesne, jednak kontynuacja tych badań daje nadzieje na potwierdzenie tej teorii i rozwój leczenia silnych bólów głowy.

Źródło: www.time.com, 08.05.2012/ar

