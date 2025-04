Kilka słów o florze fizjologicznej naszej skóryNa florę fizjologiczną, kolonizującą naszą skórę, składają się bakterie gram – dodatnie (bytują w miejscach suchych) oraz bakterie gram ujemne (one lubią wilgoć). Większość bakterii znajduje się w ujściu gruczołów potowych i łojowych. Stałemu osiedleniu bakterii na skórze zapobiegają niektóre mechanizmy np. złuszczanie się naskórka, kwaśny odczyn skóry, hamowanie wzrostu bakterii przez kwasy tłuszczowe. Flora fizjologiczna tworzy swoistą barierę, która chroni przed innymi, bardziej szkodliwymi patogenami. W każdej populacji występuje pewien odsetek nosicieli, u których szkodliwe drobnoustroje wypierają częściowo florę fizjologiczną i zasiedlają one np. śluzówki jamy nosowo - gardłowej. Jak przebiega zakażenie skóry?Zakażenia skóry i tkanki podskórnej można podzielić na pierwotne i wtórne. Pierwotny proces zapalny zlokalizowany jest w warstwie tkanki podskórnej, mieszku włosowym, w okolicy paznokcia i jest ściśle związany z samoistnym zapaleniem tkanek bez ich uszkodzenia. Wtórne zakażenie obejmuje zakażenie ran powstałych po: ukąszeniu, skaleczeniu, oparzeniu oraz rany po zabiegach. Czynniki etiologiczne we wszystkich tych przypadkach nieco różnią się od siebie. W skaleczeniach zanieczyszczonych glebą można spotkać bakterie beztlenowe – Clostridium oraz pałeczkę ropy błękitnej, pogryzienie przez koty i psy skutkuje zasiedleniem rany przez florę bakteryjną znajdująca się w jamie ustnej tych zwierząt- bakterie beztlenowe, gronkowiec złocisty. W ranach pooperacyjnych można spotkać z kolei: pałeczki Gram-ujemne, gronkowce i paciorkowce. W ranach zanieczyszczonych przez wodę pochodzącą ze zbiorników wodnych – można wyhodować przecinkowca cholery. Zwykle flora fizjologiczna nie wywołują choroby, nie wywołują zakażeń, ani nie prowokują odpowiedzi układu immunologicznego. Jeżeli jednak dojdzie do uszkodzenia skóry, powstania ubytku lub osłabienia układu odpornościowego, drobnoustroje obecne na skórze lub błonach śluzowych mogą spowodować zakażenie rany. Z reguły zakażenie nie rozprzestrzenia się poza obszar zranienia, następuje jego organizacja i samoistnie ustąpienie. Jednak niektóre zakażenia nie ustępują, a pozostawione bez leczenia, mogą szerzyć się na okoliczne tkanki, w głąb ciała przez drogę krwionośną. Czasem zakażenie może szerzyć się przez krew i objąć inne narządy oraz może być przyczyną sepsy. Gdy dojdzie do zakażenia uogólnionegoBakteriemia lub posocznica, mająca swój początek z zakażonych ran, wiąże się z obecnością bakterii we krwi, należących do tego samego rodzaju, co bakteria będąca przyczyną zakażenia. Izoluje się wtedy z posiewów bakteriologicznych krwi oraz z rany z tą samą bakterią. Na tej podstawie ustala się punkt wyjścia bakteriemii lub posocznicy. Następnie leczy się pacjenta podając antybiotyk lub chemioterapeutyk zgodnie z tzw. antybiogramem. Antybiogram pozwala ustalić, na który antybiotyk bakteria jest wrażliwa. Skraca to okres leczenie i pozwala uniknąć niebezpiecznych powikłań.

