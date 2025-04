fot. Fotolia

Ile owoców i warzyw jesz, a ile powinieneś jeść?

Badania przeprowadzone przez instytut badawczy Millward Braun dowodzą, że w diecie Polaków ciągle jest za mało warzyw i owoców. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia minimalne dzienne zapotrzebowanie na owoce i warzywa wynosi 400 g, które najlepiej podzielić na 5 porcji. Istnieją łatwe i szybkie sposoby na uzupełnienie niedoborów warzyw i owoców.

Warzywa i owoce są istotnym elementem profilaktyki wielu chorób, w tym nowotworów. Zawierają cenne dla ludzkiego organizmu błonnik, witaminy i składniki mineralne. Coraz więcej Polaków zdaje sobie sprawę z pozytywnych właściwości warzyw i owoców. Mimo to ich dieta ciągle jest w nie zbyt uboga. Tylko 10% Polaków spożywa zalecane 4-5 porcji owoców a 7% – warzyw. 2-3 porcji warzyw spożywa 40% Polaków, natomiast owoców – 44%.

Głównym winowajcą znikomego spożycia warzyw i owoców przez Polaków jest brak czasu. Pełnowartościowe posiłki zastępowane są szybkimi, powszechnie dostępnymi, gotowymi przekąskami. Polacy nie zdają sobie sprawy, że wartościowe produkty są równie łatwo dostępne. Takimi produktami są soki i musy, które posiadają takie same właściwości jak owoce i warzywa.

Zawsze sięgaj po soki 100%

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że szklanka soku owocowego lub owocowo-warzywnego (200 ml) z powodzeniem może stanowić porcję owoców lub warzyw w ciągu dnia. Soki są to w pełni naturalne produkty, otrzymywane wyłącznie z owoców i warzyw, bez dodatku cukru i substancji konserwujących. Dla przykładu szklanka soku pomarańczowego do śniadania to spora dawka witaminy C, która zapewni energię na cały poranek.

Wartościową przekąskę stanowią musy owocowe lub owocowo-warzywne, które są jeszcze mało znanym produktem na polskim rynku. Dostępne są w wygodnych saszetkach, które można zabrać ze sobą wszędzie i sięgnąć po nie w dowolnej chwili w ciągu dnia. Warto dodać, że musy to produkty w pełni naturalne, wyprodukowane w 100% z przetartych owoców.

Włączając do codziennej diety soki i musy w sprytny sposób można uzupełnić niedobory warzyw i owoców.

