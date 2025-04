Czy karmienie piersią wpływa na płodność?

Do niedawna twierdzono, że karmienie piersią hamuje występowanie owulacji i miesiączki. Obecnie wiadomo, że nie jest to żadna alternatywna metoda antykoncepcji. Prawdopodobieństwo zajścia w ciążę jest zbliżone do tego bez zabezpieczenia, czyli około 80%.