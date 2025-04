Która czynność serca jest upośledzona?

Z punktu widzenia roli i funkcji jaką w niewydolności serca odgrywa mięśniówka jego komór wprowadzony został podział na skurczową i rozkurczową niewydolność serca. Pierwsza z nich najczęściej jest następstwem upośledzenia kurczliwości mięśnia sercowego. Jej cechą charakterystyczną jest spadek frakcji wyrzutowej (czyli % krwi jaki zostaje wypompowany z komory w czasie skurczu) oraz powiększenie (rozstrzeń) komór przy podwyższonym ciśnieniu późno rozkurczowym.

Niewydolność rozkurczowa z kolei występuje np. w kardiomiopatiach przerostowych i jest spowodowana gorszą podatnością komory. Cechą charakterystyczną jest podwyższone ciśnienie późno rozkurczowe oraz zachowana prawidłowa frakcja wyrzutowa. Sylwetka serca jest niepowiększona, zachowana jest także prawidłowa objętość późno rozkurczowa komór.

Oba typy niewydolności mogą występować oddzielnie, ale najczęściej współistnieją razem. Określenie typu, z jakim mamy do czynienia wymaga pogłębionej diagnostyki. Należą do niej zastosowanie min. echokardiografii dopplerowskiej i radiologicznego obrazowania serca a także badania hemodynamicznego metodą radioizotopową.

Która część serca pracuje gorzej?

Częstym podziałem jest również, zbliżony do kryterium skurczowo-rozkurczowego, podział ze względu na mechanizm powstawania, który wyróżnia postać prawo i lewokomorowej niewydolności. Ta pierwsza, występuje najczęściej w nadciśnieniu płucnym wtórnym lub pierwotnym, zaciskającym zapaleniu osierdzia, wadach serca lub uszkodzeniu mięśnia sercowego. Niewydolność lewokomorowa z kolei towarzyszy nadciśnieniu tętniczemu, wadzie aortalnej lub niedomykalności mitralnej a także chorobom lewej komory mięśnia sercowego.

Kiedy pojawiły się objawy?

Przyjmując za podstawę to, w jaki sposób i jak szybko pojawiają się objawy możemy wyróżnić niewydolność ostrą i przewlekłą. Ostra niewydolność może być wywołana nagle pojawiającym się upośledzeniem kurczliwości, zatorem płucnym i jego nasileniem (np. nagłym wzrostem ciśnienia tętniczego) bądź nałożenia się dodatkowych czynników (np. częstoskurcz) na już istniejące przeciążenie hemodynamiczne serca. Objawami ciężkiej niewydolności serca są obrzęk płuc i wstrząs kardiogenny.

Jak bardzo choroba upośledza twoje funkcjonowanie?

Najbardziej rozpowszechniony klinicznie jest podział na klasy NYHA (New York Heart Assotiation). Podział ten uwzględnia 4 klasy w zależności od nasilenia objawów. W ten sposób w klasie I nie ma dolegliwości. W klasie II pojawiają się umiarkowane dolegliwości przy wykonywaniu zwykłych czynności. Ma tu również miejsce upośledzenie wydolności fizycznej. W III klasie wydolność pacjenta jest już znacznie obniżona przy codziennych czynnościach, a w przypadku klasy IV pojawia się duszność spoczynkowa.

