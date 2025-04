Korzyści dla organizmu wynikające ze spożywania warzyw i owoców nie mają sobie równych. Eksperci do spraw żywienia radzą zjadać od pięciu do dziewięciu porcji warzyw i owoców dziennie.

Jednym ze sposobów na zmaksymalizowanie różnorodności witamin, minerałów i przeciwutleniaczy potrzebnych do wzmocnienia odporności jest zadbanie, aby przy każdym posiłku na naszym talerzu znalazły się owoce i warzywa w dwóch różnych kolorach. Każda grupa kolorystyczna warzyw i owoców zawiera jedyne w swoim rodzaju składniki niezbędne dla naszego zdrowia.

Zwrot „tęcza na talerzu” to prosty sposób na zapamiętanie, aby na naszym stole gościły owoce i warzywa w tak różnych kolorach, jak to tylko możliwe, co pozwoli nam zmaksymalizować zakres składników odżywczych pobieranych z pożywienia.

Czerwone

Pomidory, wiśnie, papryka i rzodkiewki zawierają składniki, które mogą pomóc obniżyć ryzyko raka prostaty, obniżyć ciśnienie krwi, spowolnić wzrost guza, obniżyć poziom cholesterolu, pozbyć się wolnych rodników i wzmocnić tkankę stawów w przypadkach artretyzmu.

Żółte i pomarańczowe

Marchew, dynia, kabaczek, pomarańcze, papaje oraz inne żółte i pomarańczowe owoce i warzywa zawierają składniki odżywcze mogące zmniejszyć starcze zwyrodnienie plamki żółtej oraz ryzyko raka prostaty, obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienia krwi, wspomagać tworzenie kolagenu oraz sprzyjać zdrowym stawom, zwalczać szkodliwe wolne rodniki i wraz z magnezem oraz wapniem budować zdrowe kości.

Białe

Pieczarki, kapusta pekińska, kalafior i patisony zawierają składniki odżywcze, które mogą aktywować naturalne komórki cytotoksyczne oraz limfocyty B i T, obniżyć ryzyko raka okrężnicy, piersi i prostaty oraz zrównoważyć poziom hormonów, obniżając tym samym ryzyko chorób nowotworowych na tle hormonalnym.

Zielone

Jarmuż, szpinak, kapusta, kiełki lucerny, liście gorczycy — wszystkie te warzywa zawierają składniki, które mogą zmniejszyć ryzyko raka, obniżyć ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, pobudzić trawienie, poprawić stan siatkówki oka oraz wzrok, zwalczać szkodliwe wolne rodniki i wzmocnić działanie układu odpornościowego.

Fioletowe i granatowe

Czarne jagody, granaty, ciemne winogrona, czarny bez, bakłażany i śliwki zawierają składniki pobudzające trawienie, które mają działanie antyrakotwórcze w przewodzie pokarmowym.

