Doświadczenie polegało na wypuszczeniu na wolność samców komarów, których potomstwo było słabo odporne i szybko wyginęło. Wyniki, opublikowane w magazynie „Nature Biotechnology”, zadziwiły naukowców. To pierwsze tego typu badania, które wykazały, że liczba szkodliwych owadów może zostać w ten sposób ograniczona. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Oxfordzkiego, Liverpool School of Tropical Medicine i Imperial College London 16% samców i 10% larw miało zmodyfikowany materiał genetyczny. Luke Alphey, szef naukowców firmy Oxitec zaznaczył, że badaczom zależało na znalezieniu odpowiedniej proporcji samców zmodyfikowanych genetycznie do samic.

Próby redukcji szkodliwych insektów, a tym samych zwalczenia śmiertelnej gorączki, podejmowano już w latach 40. XX wieku. Samce komarów hodowano wówczas w laboratorium i poddawano sterylizacji za pomocą promieniowania. Sterylizacja uniemożliwiała insektom posiadanie potomstwa. W ten sposób próbowano bezskutecznie zwalczyć muchę śrubową na wyspie Curacao. W roku 2009 firma Oxitec opracowała technologię modyfikacji genetycznej samców komarów, aby ich potomstwo rozwijało się jedynie do stadium poczwarki.

Denga (gorączka krwotoczna) to groźna choroba obecna na terenach Tajlandii, Malezji, Singapuru. Wywoływana jest przez wirusy przenoszone przez komary z gatunku Aedes aegypti. Jak ocenia Światowa Organizacja Zdrowia, na dengę w ciągu roku może zapadać 50 mln ludzi, a ilość zachorowań wciąż rośnie. Nie istnieje szczepionka przeciwko tej chorobie, dlatego warto zadbać o odpowiednią profilaktykę, np. stosować moskitiery i odpowiednią odzież.

