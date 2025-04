Prywatność w internecie – „Dbaj o fejs”



Kampania społeczna prowadzona pod hasłem „Dbaj o fejs” skierowana jest do młodych użytkowników portali społecznościowych. Organizuje ją Polskie Centrum Programu Safer Internet. Kampania ma zwrócić uwagę na problem prywatności w internecie i zachęcić do zachowania ostrożności podczas publikowania, komentowania i umieszczania zdjęć w sieci. Prowadzona będzie do końca 2012 roku.

Popularność serwisów społecznościowych



O tym, że kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa w internecie jest potrzebna, świadczy rosnąca liczba zgłoszeń trafiających do Helpline.org.pl – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży udzielającego pomocy w sytuacjach zagrożenia podczas korzystania z internetu. Helpline pomaga w sprawach dotyczących nierozważnego publikowania informacji oraz zdjęć na portalach społecznościowych. Ponadto badania pokazują, że dynamicznie rośnie popularność takich portali. W Polsce korzysta z nich już prawie 70% dzieci i młodzieży.

Fejsmen o nieostrożnych działaniach w sieci



Bohaterem, czy też raczej superbohaterem kampanii jest Fejsmen, którego główna umiejętność to przewidywanie konsekwencji nieostrożnych zachowań w internecie. Ma on swój profil na Facebooku (www.facebook.com/fejsmen), na którym organizowane są konkursy oraz udostępniane są aplikacje i wpisy dotyczące bezpieczeństwa online. Na profilu Fejsmena pojawiają się także filmy pochodzące z serwisu YouTube (www.youtube.com/fejsmen), które podejmują tematy takie, jak nierozważne przesyłanie zdjęć o charakterze seksualnym (sexting), cyberprzemoc, komentowanie i publikowanie ryzykownych informacji oraz ochrona dostępu do kont i profili. Fejsmen ma zatem pokazać, jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z portali społecznościowych i jak trudno jest uniknąć konsekwencji nierozważnych działań w sieci. W atrakcyjny sposób ma przekonać młodzież do odpowiedzialnego korzystania z serwisów takich jak Facebook. Jego przesłanie to: „Dbaj o fejs, kiedy publikujesz, kiedy komentujesz, kiedy wrzucasz zdjęcia”.

Źródło: materiały prasowe /pg