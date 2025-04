Można w ten sposób wykryć nawet guzy o średnicy 1 milimetra. Naukowcy z Hongkongu zapowiadają, że już za rok będzie można kupić miernik do bezbolesnego badania poziomu cukru we krwi. Przyrząd ma rozmiary telefonu komórkowego. Działa na podczerwień – wiązka emitowanego światła przenika przez skórę palca do naczyń krwionośnych. Po 10 sekundach na wyświetlaczu pojawia się wynik!

Źródło: Vita