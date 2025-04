Mocz nie musi być czerwony

Wyróżnia się dwa rodzaje krwiomoczu: taki, który nie zmienia zabarwienia moczu, a jego wykrycie jest możliwe jedynie po zbadaniu moczu pod mikroskopem oraz taki, który powoduje taką zmianę. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z tzw. krwinkomoczem, krwiomoczem mikroskopowym lub mikrohematurią. Sytuację drugą określamy natomiast jako krwiomocz (makroskopowy) lub naukowo jako makrohematurię.

Obecność krwi w moczu może odpowiadać za różne jego odcienie, od różowego do brązowego. Wystarczy zaledwie 1 ml krwi na litr moczu aby zmienić jego kolor. Również niektóre substancje pochodzące z diety (np. buraki ćwikłowe, rabarbar) lub leki (np. ryfampicyna, stosowana w leczeniu gruźlicy) mogą wpływać na zabarwienie moczu.

Nie ma jednej przyczyny

Krew w moczu może pochodzić z nerki (zdarza się to w ok. 10% przypadków) oraz z każdego odcinka dróg wyprowadzających mocz (w ok. 90%). Częstą jej przyczyną są choroby kłębuszków nerkowych, kamica nerkowa, infekcje nerek i dróg moczowych oraz urazy. Rozmowa z chorym, badanie lekarskie oraz badania krwi i moczu niejednokrotnie są w stanie wyjaśnić sprawę lub ukierunkować lekarza na dalszą diagnostykę.

Zdarza się, że krew nie pochodzi z układu moczowego, ale ze względu na bliskość anatomiczną dostaje się do moczu z dróg rodnych (o ile nie jest to krwawienie miesięczne, to wskazana jest wówczas konsultacja u ginekologa).

Czasami przyczyną krwiomoczu są choroby ogólnoustrojowe, takie jak np. skazy krwotoczne (lub częściej leczenie przeciwzakrzepowe, co powoduje że krew nie krzepnie właściwie i dlatego trafia do moczu w zbyt dużej ilości) oraz infekcje przebiegające z wysoką gorączką.

Ten straszny nowotwór

Każdy przypadek obecności krwi w moczu, zwłaszcza u starszych mężczyzn, powinien być potraktowany niezwykle poważnie.

Szczególnie niepokojący jest krwiomocz, któremu nie towarzyszy ból, gdyż u połowy chorych na nowotwór nerki jest on pierwszym objawem.

Krew w moczu może pojawiać się i znikać, mimo to nie wolno tego zlekceważyć. Obowiązujące jest wykonanie przynajmniej badania USG jamy brzusznej. Boimy się nie tylko raka nerki, ale także nowotworów moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej (rzadko) oraz raka prostaty. W tym ostatnim przypadku krwinkomocz występuje sporadycznie, natomiast z objawów najczęstsze są trudności w oddawaniu moczu, częste parcie i oddawanie moczu wąskim strumieniem.

