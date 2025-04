Czy łatwo rozpoznać schizofrenię?

Kiedy słyszymy, że ktoś choruje na schizofrenię, możemy wyobrażać sobie go jako osobę w pewnym stopniu niepoczytalną. Niezwykłe w tej chorobie jest jednak to, że urojenia, które może mieć chory, bywają na tyle logiczne i spójne, że osoba, która go nie zna, może być początkowo przekonana o ich prawdziwości.