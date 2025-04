Ulotka – ważna informacja o dawce

Większość z nas uważa, że leki dostępne bez recepty są zupełnie bezpieczne dla zdrowia, dlatego rzadko czytamy ich ulotki, w których określona jest maksymalna dawka jednorazowa i dobowa. Może to prowadzić do nieświadomego przedawkowania.

Dawki zostały określone przez specjalistów między innymi po to, żeby leki były bezpieczne dla wątroby. Leki, tak jak inne substancje, są metabolizowane przez wątrobę. Jeżeli więc dawka jest zbyt duża, wątroba nie może przetworzyć leku. Może to prowadzić do uszkodzenia komórek wątroby. Wątroba może wyjść z takiej sytuacji bez szwanku, jednak jeśli przyjmowanie zbyt dużych dawek leku się powtarza, to organ może tego nie wytrzymać. Ważne także, aby bez konsultacji z lekarzem nie przyjmować leku dłużej niż jest to zalecane, tzn. zwykle okres ten wynosi maksymalnie 5 dni. Nie powinno się także łączyć leków z alkoholem, gdyż to nasila toksyczny efekt dla wątroby.

Czytaj też: Przedawkowanie – gdy lek staje się trucizną

Reklama

Bezobjawowe uszkodzenie wątroby

Toksyczność leków dla wątroby nie zawsze musi być widoczna. Czasami uszkodzenie wątroby przebiega zupełnie bezobjawowo, jedyną nieprawidłowością może być podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych we krwi.

Przy ostrym uszkodzeniu wątroby co także się zdarza, występują nudności, wymioty, bóle brzucha i żółtaczka. Taki stan może być następstwem przedawkowania paracetamolu. Jest to najczęściej stosowany lek bez recepty. W dużych dawkach może być bardzo szkodliwy dla wątroby. Może nawet stać się przyczyną ostrej niewydolności wątroby, bardzo poważnego stanu, który może prowadzić do konieczności przeszczepu wątroby. Bardzo duża dawka paracetamolu spożyta jednorazowo masowo niszczy komórki wątroby, przez co nie może ona funkcjonować prawidłowo. W zależności od stanu pacjenta stosuje się wtedy leczenie zachowawcze lub w skrajnych przypadkach przeszczep wątroby.

Inne leki dostępne bez recepty niż przeciwbólowe rzadko poważnie uszkadzają wątrobę. Czasami może się tak zdarzyć, jeżeli lek wywoła reakcję alergiczną, ale zdarza się to rzadko. Leki bez recepty są bezpieczne o ile stosuje się je w zalecanych dawkach i tylko przez krótki czas. Osoby, które mają problemy z wątrobą, koniecznie przed zażyciem leku, nawet takiego bez recepty, powinny skontaktować się z lekarzem.

Polecamy: Jak może objawiać się alergia na leki?